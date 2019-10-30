White Punk и BEXEY выпустили совместный клип «Don’t Wanna Hear It»

BEXEY — лондонский исполнитель, творчество которого объединяет грайм, трэп и поп-музыку. В его дискографии можно найти коллаборации с Lil Peep (EP «Romeo’s Regrets»), Ghostemane и $uicideboy$. Во время недавнего визита в Москву BEXEY успел записать совместный трек с White Punk и снять на него клип.

«Don’t Wanna Hear It» — это первое музыкальное видео от команды Fast Food Music во главе с режиссером Dima Melroz. В нем BEXEY погружается в российские реалии, а также знакомится со скандально известным актером Владимиром Епифанцевым.