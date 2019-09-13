Итоги недели: возрождение онлайн-баттлов, новый сингл ATL и рекорд по дизлайкам в российском YouTube

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить
Текст: Александр Куликовский
Истерия по 17 Независимому
Кто бы мог подумать, что к началу осени 2019 года начнется массовая вспышка интереса к онлайн-баттлам, которая затронет сотни тысяч слушателей и десятки знаменитых рэп-исполнителей. Виновником торжества стал Oxxxymiron, спровоцировавший ажиотаж 50-секундным треком «В долгий путь» (все заявки именуется именно так). Примеру Мирона последовал каждый третий рэп-артист: от Саши Скула и Johnyboy до Левана Горозии и RAM. Поучаствовали даже блогеры (Эльдар Джарахов и Юрий Хованский), рокеры (Петар Мартич из Пасош от лица «Прыгай Киска») и, внезапно, Егор Крид.
Пока неясно, кто из участников погнался за «хайпом», а кто серьёзно метит в турнирную сетку 17 Независимого. Но, так или иначе, вывод один: онлайн-баттлы всё ещё могут быть интересными.
Эпопея Гуфа и Тимати с клипом «Москва»
2019 удивляет еще одним прецедентом: Тимати впервые оказался в настолько неудобном для себя положении, что ему пришлось удалять собственный клип. Было ли там нечто запрещенное? Нет. Было ли там что-то, с чем впервые не согласилась даже его фанбаза? Ещё как было.
Дело в том, что выход клипа «Москва» совпал с летними митингами, которые Тимати упомянул в негативном ключе, и выборами мэра. Видео напоминает агитацию в пользу правящей партии и Сергея Собянина. В результате народный гнев превратил клип в самое задизлайканное видео в истории российского YouTube. Под раздачу также попал Гуф, сообщивший, что не получал никаких денег и вообще не в курсе политической обстановки (хотя ранее он писал в Instagram, что знает о московских митингах).
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Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать своё личное мнение в достаточно острой форме, да в моем стиле. Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал — моё уважение !! Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было.
ATL выпустил сингл «Серпантин»
Самый яркий артист Белой Чувашии выпустил первую за долгое время песню, которая мало того, что не очень похожа на материал из «Марабу» и «Лимба», так еще и выполнена без привычного громкого электронного бита. Здесь использован простой трэп-инструментал в духе нетленных композиций Луперкаля и Заразы. При этом, что касается лирики и флоу, узнаваемый почерк Сергея на месте.
Новый альбом выйдет ближе к концу осени.
i61 поделился релизом-прелюдией к следующему альбому
«Angelwave» обещает стать такой же необычной записью, как и предыдущие микстейпы уфимца. На это намекает как минимум содержание EP-прелюдии, над которой, помимо Айсика, поработали Boulevard Depo и Devika Shawty. Кроме того, каждый новый альбом Феди звучит все экспериментальнее и экспериментальнее в сравнении с предыдущим.
Еще одна важная новинка для любителей всего необычного
Свой новый альбом выпустил Jpegmafia — исполнитель из Балтимора, который работает в жанре нойз-рэпа. За последний год Пэгги успел посотрудничать с рядом влиятельных артистов и продюсеров, среди которых Denzel Curry, Kenny Beats, проект Health, Flume, Injury Reserve и даже Дэнни Браун.
«All My Heroes Are Cornballs» вряд ли напомнит вам хотя бы об одном услышанном за год альбоме, потому что он звучит очень оригинально и ассоциируется не столько с хип-хопом, сколько с рок-музыкой и нетривиальной электроникой.
И другие важные новости недели:
- Loqiemean выпустил сингл «Коалко» в двух разных версиях
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