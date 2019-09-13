Итоги недели: возрождение онлайн-баттлов, новый сингл ATL и рекорд по дизлайкам в российском YouTube

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Истерия по 17 Независимому

Кто бы мог подумать, что к началу осени 2019 года начнется массовая вспышка интереса к онлайн-баттлам, которая затронет сотни тысяч слушателей и десятки знаменитых рэп-исполнителей. Виновником торжества стал Oxxxymiron, спровоцировавший ажиотаж 50-секундным треком «В долгий путь» (все заявки именуется именно так). Примеру Мирона последовал каждый третий рэп-артист: от Саши Скула и Johnyboy до Левана Горозии и RAM. Поучаствовали даже блогеры (Эльдар Джарахов и Юрий Хованский), рокеры (Петар Мартич из Пасош от лица «Прыгай Киска») и, внезапно, Егор Крид.

Пока неясно, кто из участников погнался за «хайпом», а кто серьёзно метит в турнирную сетку 17 Независимого. Но, так или иначе, вывод один: онлайн-баттлы всё ещё могут быть интересными.





Эпопея Гуфа и Тимати с клипом «Москва»

2019 удивляет еще одним прецедентом: Тимати впервые оказался в настолько неудобном для себя положении, что ему пришлось удалять собственный клип. Было ли там нечто запрещенное? Нет. Было ли там что-то, с чем впервые не согласилась даже его фанбаза? Ещё как было.

Дело в том, что выход клипа «Москва» совпал с летними митингами, которые Тимати упомянул в негативном ключе, и выборами мэра. Видео напоминает агитацию в пользу правящей партии и Сергея Собянина. В результате народный гнев превратил клип в самое задизлайканное видео в истории российского YouTube. Под раздачу также попал Гуф, сообщивший, что не получал никаких денег и вообще не в курсе политической обстановки (хотя ранее он писал в Instagram, что знает о московских митингах).