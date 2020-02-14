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Итоги недели: новая работа Айсултана, альбом Кевина Паркера и скандал на NME

Итоги недели: новая работа Айсултана, альбом Кевина Паркера и скандал на NME

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Айсултан вновь отметился клипом для больших звезд

Казахстанский режиссер неделей ранее выпустил совместную работу с Joji, а сегодня ночью вышел клип, снятый Айсултаном специально для Migos, Young Thug и Трэвиса Скотта. Казах отписал в твиттере, что теперь наконец-то можно отдохнуть, а мы в один голос скажем — заслужил!

Альбом недели — «The Slow Rush» Кевина Паркера

Группа Tame Impala выпустила новую пластинку после великого «Currents». Для Кевина Паркера это важный релиз, потому что он выпускает его уже не в роли инди-артиста, а как большая и значимая фигура в индустрии. За последние пару лет музыкант помогал с музыкой Трэвису Скотту, A$AP Rocky, Теофилусу Лондону, Канье Уэсту, а одну из его песен полностью переосмыслила Рианна на альбоме «Anti». Потому благодаря статусу исполнителя, «The Slow Rush» может стать самой успешной работой в дискографии Tame Impala.

Джастин Бибер выпустил новый сольный релиз

Еще год или два назад казалось, что молодой певец устал от музыки. Мы наблюдали за его коллаборациями с другими исполнителями, но о сольном материале Джастина никто ничего не слышал. За эти годы Бибер успел жениться и вступить в борьбу с болезнью Лайма — этому, кстати, посвящено выходящее на YouTube документальное шоу про него.

Slowthai получил награду «Герой года» и через 5 минут устроил громкий скандал

NME Awards — важное мероприятие, на котором собираются сливки британской альтернативной и хип-хоп сцены. В этом году награда «Герой года» досталась Тайрону, который действительно это заслужил. Но так вышло, что рэпер слегка перебрал на церемонии с алкоголем и во время награждения начал приставать к ведущей, а затем вовсе поссорился с людьми в зале и инициировал драку, после чего его вывела охрана. На утро Slowthai принес публичные извинения всем пострадавшим, но, кажется, люди это еще долго будут вспоминать артисту.

Кирилл Бледный объявил дату выхода альбома Пошлой Молли

Пошлая Молли — безумно важная для русскоязычной музыки группа, которая возродила любовь к панку у молодого поколения. Френдзона, Кис-Кис и многие другие проекты стали последователями команды Кирилла Бледного, у которой, кстати, до сих пор нет полноформатного альбома. Изначально он должен был выйти 14 февраля — в День всех влюбленных, но в итоге релиз пришлось перенести на 18 февраля.


На церемонии «Оскар» неожиданно выступил Eminem

Выступление Маршалла на главной церемонии в киноискусстве стало сюрпризом для всех присутствующих. Он исполнил культовую «Lose Yourself» из «Восьмой мили», которая кстати и принесла ему «Оскар» за лучшую песню к фильму. Это, к слову, и стало самым “мемным” моментом мероприятия, так как в зале люди странно отреагировали на трек: кого-то сильно прокачало, кого-то не очень (например, Билли Айлиш), а вот легендарный Мартин Скорсезе вовсе рассмешил всех неспособностью уловить вайб хип-хоп-композиции.

И другие важные новости прошедшей недели:

  • The Weeknd назвал свой следующий альбом «After Hours»
  • A Boogie Wit Da Hoodie разразился новым релизом
  • По слухам «Jesus Is King II» выйдет в ближайшие недели
  • На следующей неделе ожидается дебютный альбом 104

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