Итоги недели: новая работа Айсултана, альбом Кевина Паркера и скандал на NME

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Айсултан вновь отметился клипом для больших звезд

Казахстанский режиссер неделей ранее выпустил совместную работу с Joji, а сегодня ночью вышел клип, снятый Айсултаном специально для Migos, Young Thug и Трэвиса Скотта. Казах отписал в твиттере, что теперь наконец-то можно отдохнуть, а мы в один голос скажем — заслужил!

Альбом недели — «The Slow Rush» Кевина Паркера

Группа Tame Impala выпустила новую пластинку после великого «Currents». Для Кевина Паркера это важный релиз, потому что он выпускает его уже не в роли инди-артиста, а как большая и значимая фигура в индустрии. За последние пару лет музыкант помогал с музыкой Трэвису Скотту, A$AP Rocky, Теофилусу Лондону, Канье Уэсту, а одну из его песен полностью переосмыслила Рианна на альбоме «Anti». Потому благодаря статусу исполнителя, «The Slow Rush» может стать самой успешной работой в дискографии Tame Impala.

Джастин Бибер выпустил новый сольный релиз

Еще год или два назад казалось, что молодой певец устал от музыки. Мы наблюдали за его коллаборациями с другими исполнителями, но о сольном материале Джастина никто ничего не слышал. За эти годы Бибер успел жениться и вступить в борьбу с болезнью Лайма — этому, кстати, посвящено выходящее на YouTube документальное шоу про него.

Slowthai получил награду «Герой года» и через 5 минут устроил громкий скандал

NME Awards — важное мероприятие, на котором собираются сливки британской альтернативной и хип-хоп сцены. В этом году награда «Герой года» досталась Тайрону, который действительно это заслужил. Но так вышло, что рэпер слегка перебрал на церемонии с алкоголем и во время награждения начал приставать к ведущей, а затем вовсе поссорился с людьми в зале и инициировал драку, после чего его вывела охрана. На утро Slowthai принес публичные извинения всем пострадавшим, но, кажется, люди это еще долго будут вспоминать артисту.

(2/2) katherine, you are a master at your craft and next time i’ll take my seat and leave the comedy to you. to any woman or man who saw a reflection of situations they’ve been in in those videos, i am sorry. i promise to do better. let’s talk here. — tyron. (@slowthai) February 13, 2020

Кирилл Бледный объявил дату выхода альбома Пошлой Молли

Пошлая Молли — безумно важная для русскоязычной музыки группа, которая возродила любовь к панку у молодого поколения. Френдзона, Кис-Кис и многие другие проекты стали последователями команды Кирилла Бледного, у которой, кстати, до сих пор нет полноформатного альбома. Изначально он должен был выйти 14 февраля — в День всех влюбленных, но в итоге релиз пришлось перенести на 18 февраля.





На церемонии «Оскар» неожиданно выступил Eminem

Выступление Маршалла на главной церемонии в киноискусстве стало сюрпризом для всех присутствующих. Он исполнил культовую «Lose Yourself» из «Восьмой мили», которая кстати и принесла ему «Оскар» за лучшую песню к фильму. Это, к слову, и стало самым “мемным” моментом мероприятия, так как в зале люди странно отреагировали на трек: кого-то сильно прокачало, кого-то не очень (например, Билли Айлиш), а вот легендарный Мартин Скорсезе вовсе рассмешил всех неспособностью уловить вайб хип-хоп-композиции.

И другие важные новости прошедшей недели: