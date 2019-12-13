Итоги недели: новые релизы ATL, Stormzy, Kaytranada и других

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Не стало Juice WRLD

В прошлое воскресенье в возрасте 21 года умер автор таких хитов как «Lucid Dreams» и «All Girls Are The Same». Уроженец Чикаго за короткий срок стал большой звездой на хип-хоп сцене благодаря своей продуктивности и способности не исписаться после успешного хита. В его арсенале было как минимум 5 больших треков, покоривших американские и мировые чарты.

Он умер после того, как принял сразу несколько таблеток с опиоидами — такое решение рэпер принял спонтанно, после того как узнал, что в аэропорту, где должен был приземлиться его самолет, уже ждала полиция. Увы, организм не справился с такой нагрузкой, что привело к остановке сердца.

ATL выпустил долгожданный альбом «Кривой Эфир»

С момента выхода «Марабу» Сергей выпускал новые альбомы каждые два года, а в перерывах — гостевые куплеты и разные коллаборации в том числе с приятелями из Белой Чувашии. Будучи самым известным представителем объединения, ATL не разочаровал слушателей новым проектом, вернувшись к полюбившемуся им звучанию: на “Кривом Эфире” полно мощных электронных дропов, а кое-какие песни звучат так, будто бы периода 2015-2019 не существовало.





Stormzy выпустил второй студийный альбом

Сейчас в Великобритании легко стать успешным, выражая свою политическую позицию через музыку. Так поступил Slowthai, так сделал и Stormzy. На обложке нового альбома он стоит в символической короне, держа в руках бронежилет, расписанный Бэнкси — народный герой перед вами. В своих песнях он может раскидывать мощный грайм-речитатив, а может углубиться в лирику, исполняя меланхоличные баллады или совместки с Эдом Шираном. Но круче всего смотрится то, как он легким движением пера способен прямым текстом послать Бориса Джонсона куда подальше — сегодня в Англии это самая горячая тема.

«Паучье Молоко» — снафф и абсурд от Хаски и White Punk

Экранизация сумасшедшего трека оказалась не менее безумной, чем сама композиция. Ролик чем-то напоминает одну из самых ранних работ Эрла Светшота, в которой тот без стеснения показал настоящую уличную жизнь молодого афроамериканского поколения — без цензуры. Клип Хаски и Панка лучше посмотреть одному, предварительно убедившись, что рядом нет детей и людей со слабой психикой.

И другие новости прошедшей недели:

— Kaytranada выпустил большой альбом при участии многих звезд

— Не менее богатым составом могут похвастаться The Free Nationals, концертная группа Андерсона Паака

— По информации инсайдеров, в следующую пятницу может выйти альбом от одного очень крупного рэп-артиста, все делают ставку на Эминема

— Резидент Musica36 Kali выпустил новый ЕР

— Бывший участник One Direction выпустил sophomore-альбом