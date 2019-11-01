Сюзанна выпустила EP «Непросто со вкусом»

Сюзанна выпустила сольный мини-альбом «Непросто со вкусом», в который вошло три трека, в том числе июньский сингл «Нет, мне не жаль». В роли музыкального продюсера релиза выступил Артем Шумно, который ранее неоднократно сотрудничал с Мальбэк и другими артистами творческого объединения MLBC.

Сама Сюзанна прокомментировала релиз так: «Мои стихи, собранные из конструктора восприятия ситуаций и состояний, положенные на музыку, созданную в тандеме с Артемом Шумно. Мои движения ума и тела, зафиксированные в партиях инструментов. Недоступная в реальной жизни честность, мимикрия под песни».

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