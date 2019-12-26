Вышел альбом «Jesus Is Born» от Sunday Service

Госпел-хор Канье Уэста Sunday Service выпустил дебютный альбом «Jesus Is Born», приуроченный к католическому Рождеству. В него вошли 19 треков, включая несколько обновленных песен самого Ye (в частности, «Father Stretch» и «Ultralight Beam»), который стал продюсером пластинки.

В конце октября у Канье вышел альбом «Jesus Is King», записанный с Sunday Service (нашу рецензию на него читайте здесь). Он стал девятым релизом Уэста, возглавившим Billboard 200. Кроме того, в ноябре в Лос-Анджелесе состоялась премьера оперы Ye «Навуходоносор». Тогда же Канье и Dr. Dre сообщили, что уже вовсю работают над альбомом-сиквелом «Jesus Is King Part II».