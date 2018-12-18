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Серена Уильямс пожаловалась на слишком частые проверки на допинг

Серена Уильямс пожаловалась на слишком частые проверки на допинг

Американская теннисистка Серена Уильямс нашла новый повод для жалоб.

На этот раз титулованную спортсменку достали допинг-офицеры, которые, по ее мнению, слишком часто приходят к ней с проверками.

«Иногда офицеры приходят ко мне домой в пять утра, чтобы взять у меня какие-то анализы. Никогда не знаю, когда и где мне придется их сдавать. Думаю, что меня слишком часто проверяют на наличие запрещенных веществ. Не знаю, как у других, но мне это не нравится. Доставляет определенный дискомфорт. Хотя, мне кажется, что и остальным спортсменам тоже не нравится такое отношение», — заявила Уильямс.

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