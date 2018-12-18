Серена Уильямс пожаловалась на слишком частые проверки на допинг

Американская теннисистка Серена Уильямс нашла новый повод для жалоб.

На этот раз титулованную спортсменку достали допинг-офицеры, которые, по ее мнению, слишком часто приходят к ней с проверками.

«Иногда офицеры приходят ко мне домой в пять утра, чтобы взять у меня какие-то анализы. Никогда не знаю, когда и где мне придется их сдавать. Думаю, что меня слишком часто проверяют на наличие запрещенных веществ. Не знаю, как у других, но мне это не нравится. Доставляет определенный дискомфорт. Хотя, мне кажется, что и остальным спортсменам тоже не нравится такое отношение», — заявила Уильямс.