Nipsey Hussle убит в Лос-Анджелесе (реакция твиттера)

В воскресенье 31 марта Nipsey Hussle был застрелен в толпе людей на входе в свой магазин Marathon Store. Во время инцидента с ним был его сын. Неизвестный шесть раз выстрелил в рэпера и скрылся. Nipsey был доставлен в больницу с двумя другими пострадавшими, где через час скончался. В настоящий момент убийца разыскивается, им предположительно стал темнокожий мужчина 20 лет.

Nipsey начал карьеру в 2008 году, а в 2010 попал в список перспективных фрешменов по версии издания XXL. В прошлом году он выпустил релиз «Victory Lap», который был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом».

Многие знаменитости, в числе которых Rihanna, Meek Mill, Pharrell Williams и другие, выразили соболезнования семье и близким Nipsey Hussle.

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones! 💔🙏🏿

I’m so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a — Rihanna (@rihanna) 1 апреля 2019 г.

«Это какой-то бред! Я в шоке! Господи, упокой его душу и позаботься обо всех, кого он любил! Мне очень жаль, что это случилось с тобой».

You were about something..positive and for your community in every chance you had to speak..and because of that You inspired millions..millions who will uphold your legacy forever. rest amongst the stars. 🙏🏾 https://t.co/7gZ795wcQT — Pharrell Williams (@Pharrell) 1 апреля 2019 г.

«Ты всегда излучал позитив и при любой возможности поддерживал комьюнити. И именно поэтому ты вдохновлял миллионы людей, которые всегда будут нести твои идеалы. Покойся среди звезд».

RIP Nipsey man. This is tragic — Chance Owbum 📅 (@chancetherapper) 1 апреля 2019 г.

«Покойся с миром, Nipsey. Это трагедия».

Broke me…. we really fighting for our lives against our own kind and really have to take risk and match the level of hatred that we are born in .. I’m tired 🙏🏾 prayers for my brother and his family — Meek Mill (@MeekMill) 1 апреля 2019 г.

«Это выбило меня из колеи… Мы вынуждены защищаться от себе подобных, рисковать и соответствовать тому уровню ненависти, в котором были рождены. Я устал. Молюсь за моего брата и его семью».

😥😥😥😥😥😥‼️‼️‼️‼️ So so SAD man!! DAMN man this hurt. — LeBron James (@KingJames) 1 апреля 2019 г.

«Это так печально. Черт, это по-настоящему больно».

Prayers up for Nip and his family 🙏🏾💙 — Trey Songz (@TreySongz) 31 марта 2019 г.

«Молюсь за Nipsey и его семью».

«Все мои мысли и молитвы о Nipsey Hussle».

REST IN PEACE NIPSEY HUSSLE — Vince Staples (@vincestaples) 1 апреля 2019 г.

«Покойся с миром, Nipsey Hussle».

Rip Nipsey Smh sad! — Gucci Mane (@gucci1017) 1 апреля 2019 г.

«Покойся с миром, Nipsey. Печально качаю головой».

Nipsey you a legend. I respect and admire your career path and what you did for the neighborhood. My heart broke today when I saw the news. I’m praying for your loved ones. This was sposed to be the year we got one in. God had bigger plans for you 🙏🏿 — J. Cole (@JColeNC) 1 апреля 2019 г.

«Nipsey, ты легенда. Я уважаю и восхищаюсь твоей карьерой и тем, что ты сделал для комьюнити. Мое сердце разбилось сегодня, когда я открыл новости. Я молюсь за тех, кого ты любил. Этот год должен был стать нашим, но у бога на тебя более важные планы».

«Черный парень, который был на правильном пути, убит. Какой позор для нашей культуры. Покойся с миром, хоуми».

«Ты ушел слишком рано. Мне сейчас так грустно, что я просто вспомню наши лучшие времена».