Мосгорсуд отклонил апелляции на арест Мамаева и Кокорина

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин потеряли последний шанс встретить Новый год с родными и близкими.

Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу на продление ареста всех четырех фигурантов дела, заключенных под стражу за участие в двух драках в центре Москвы.

В ходе заседания суду были предоставлены заключения главного врача и психолога «Зенита» о том, что нервная система Кокорина нуждается в восстановлении, а также что форварду грозит инвалидность из-за недавней операции, если он останется в СИЗО. Кроме того, было сообщено, что Мамаев по собственной инициативе выплатил 500 тысяч рублей компенсации одному из потерпевших — водителю Виталию Соловчуку.

Однако все это не повлияло на решение суда, который оставил в силе их арест до 8 февраля. При этом ожидается, что дело может быть передано в суд для рассмотрения по существу уже в январе.