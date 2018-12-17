Матч сборной России по хоккею на футбольном стадионе собрал более 71 тысячи зрителей

Сборная России по хоккею одержала победу на домашнем этапе Евротура, а также установила рекорд, который будет непросто превзойти.

Заключительный матч турнира с командой Финляндии, завершившийся победой со счетом 5:0, прошел на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и собрал 71381 зрителя. При этом всего в различных активностях, которые сопутствовали игре, поучаствовала 81 тысяча человек.

Прежний рекорд посещаемости хоккейных матчей в России был установлен на финале чемпионата мира 1957 года между сборными СССР и Швеции, который прошел в «Лужниках» и по различным данным собрал от 50 до 55 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что европейский рекорд был установлен на матче чемпионата мира 2010 года в Германии и составил 77803 зрителя, а мировой рекорд — 105 491 человек — был установлен на «Зимней классике» НХЛ в 2014 году.