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Матч сборной России по хоккею на футбольном стадионе собрал более 71 тысячи зрителей

Матч сборной России по хоккею на футбольном стадионе собрал более 71 тысячи зрителей

Сборная России по хоккею одержала победу на домашнем этапе Евротура, а также установила рекорд, который будет непросто превзойти.

Заключительный матч турнира с командой Финляндии, завершившийся победой со счетом 5:0, прошел на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и собрал 71381 зрителя. При этом всего в различных активностях, которые сопутствовали игре, поучаствовала 81 тысяча человек.

Прежний рекорд посещаемости хоккейных матчей в России был установлен на финале чемпионата мира 1957 года между сборными СССР и Швеции, который прошел в «Лужниках» и по различным данным собрал от 50 до 55 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что европейский рекорд был установлен на матче чемпионата мира 2010 года в Германии и составил 77803 зрителя, а мировой рекорд — 105 491 человек — был установлен на «Зимней классике» НХЛ в 2014 году.

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