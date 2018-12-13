Глушаков заявил, что готов уйти в ФК «Ахмат» и получать 30 тысяч рублей

Проблемы футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова продолжают расти как снежный ком.

К конфликту с болельщиками и обвинениях в угрозах убийством добавилась очередная порция телефонных разговоров Глушакова с женой Дарьей, с которой он сейчас разводится. На записи капитан «красно-белых» выразил готовность после окончания контракта со «Спартаком» перейти в грозненский «Ахмат», чтобы играть за «его команду», видимо, имея в виду главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, и официально получать 30 тысяч рублей, тем самым сократив размер алиментов.

«А поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь. Да, я там и останусь. После контракта со «Спартаком» я ему пообещаю, что за его команду буду играть, и я там останусь», — говорит Глушаков на аудиозаписи.

Ранее адвокат жены Глушакова Сергей Жорин заявлял, что футболист в рамках бракоразводного процесса пытался забрать себе детей и взыскать с супруги алименты в размере 80 тысяч рублей.

Как вся эта история отразится на игре Глушакова, можно будет увидеть уже в четверг вечером, когда «Спартак» проведет решающий матч группового этапа Лиги Европы с испанским «Вильярреалом».