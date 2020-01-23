Eminem установил новый рекорд по скорости читки

Эминем в третий раз побил собственный рекорд по скорости читки (в последний раз это произошло летом — тогда cайт Genius подсчитал, что во время исполнения своего куплета в треке «Majesty» Маршалл произнес 123 слога за 12 секунд). В недавний альбом Эминема «Music To Be Murdered By» вошел фит с Juice WRLD «Godzilla», где Маршалл успевает произнести почти 230 слов за полминуты — это более 11 слогов в секунду (предыдущий рекорд — 10, 25 слогов в секунду).

Релиз «Music To Be Murdered By» вышел на прошлой неделе без каких-либо предупреждений. В треклист попали фиты с Anderson .Paak, Juice WRLD и Ed Sheeran, а в числе продюсеров альбома отметился Dr. Dre.