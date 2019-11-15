«Мамин суп» — сюрреалистический клип от Alyona Alyona с отсылками к «Твин Пикс»

Alyona Alyona выпустила 10-минутный клип на песню «Мамин суп», который начинается с бытовой сцены на кухне, а потом превращается в сложное философское высказывание. Съемки проходили под руководством Яна Болотова — автора видео «Рибки 2», стилизованного под детскую передачу.

Создатели клипа называют его «абсурдистской философской диджитал-пьесой о парадоксах детерминизма и иллюзорности свободы воли». В видео можно найти отсылки к сериалу «Твин Пикс», а также увидеть картину Василия Кандинского «Черное отношение», парящую в космосе.

В этом году Alyona Alyona выпустила альбом «Пушка» и 12 видео, включая «Завтра» — недавний клип, в котором засветились бэк-МС Элина Паника, Noize MC и рэпер Skepta.