«Зенит» и «Краснодар» вышли в плей-офф Лиги Европы, «Спартак» вылетел из турнира

Сразу три российских футбольных клуба в четверг завершили год поражениями в матчах группового этапа Лиги Европы, правда только для одного из них еврокубковый сезон на этом закончился.

Петербургский «Зенит» досрочно гарантировал себе первое место в группе, а потому гостевое поражение от пражской «Славии» со счетом 0:2 никак не отразилось на его турнирном положении.

«Краснодар», хотя и лидировал в своем квартете перед заключительным туром, оказался на грани вылета из турнира после крупного поражения на выезде от испанской «Севильи» со счетом 0:3. К счастью для южан, бельгийский «Стандард» в параллельном матче сыграл нулевую ничью с турецким «Акхисаром» и не смог преградить им путь в плей-офф.

А вот московскому «Спартаку» поражение от испанского «Вильярреала» со счетом 0:2 не позволило войти в число двух лучших команд в своей группе, поэтому весенняя стадия турнира пройдет без «красно-белых».

«Зенит» и «Краснодар» узнают своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы в понедельник, 17 декабря. Матчи этой стадии турнира пройдут 14 и 21 февраля.

Возможные соперники «Зенита»: БАТЭ (Белоруссия), «Селтик» (Шотландия), «Спортинг» (Португалия), «Брюгге» (Бельгия), «Ренн» (Франция), «Фенербахче», «Галатасарай» (оба — Турция), «Лацио» (Италия), «Цюрих» (Швейцария), «Мальмё» (Швеция), «Олимпиакос» (Греция), «Рапид» (Австрия), «Виктория» (Чехия).

Возможные соперники «Краснодара»: «Наполи», «Интер» (оба- Италия), «Бенфика» (Португалия), «Валенсия», «Вильярреал», «Бетис» (все — Испания), «Айнтрахт», «Байер» (оба- Германия), «Генк» (Бельгия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Челси», «Арсенал» (оба — Англия), «РБ Зальцбург» (Австрия).