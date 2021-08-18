Zavet — про фестиваль Signal и новый альбом

С 19 по 22 августа в арт-парке «Никола-Ленивец» пройдет фестиваль Signal, в лайнап которого в этом году вошли около 100 артистов. Среди исполнителей, которые выступят на сцене Meadow, — Shortparis, Аигел, Youra и Zavet. Последний заглянул на STUDIO 21, чтобы рассказать, чьи лайвы на фестивале Signal ни в коем случае нельзя пропустить. Также Zavet проанонсировал новый альбом «Gotika», презентация которого состоится уже осенью.

О приглашении выступить на Signal

Я тесно связан с Mutabor, а ребята имеют отношение к фестивалю Signal. От них пришло приглашение выступить, и я сразу согласился. Раньше я был на «Архстоянии», которое проходит там же, в «Никола-Ленивце», но параллельно слышал рассказы о фестивале, который на уровень выше, и хотел попасть на него. Теперь я врываюсь на Signal, причем сразу на сцену.

О локации фестиваля

Это место, которое природно приспособлено для инсталляций и арт-объектов, которые, насколько мне известно, меняются каждый год. Между ними очень интересно гулять ночью, когда они подсвечиваются, — там довольно большие расстояния.

Билдеры заранее приезжают на локацию и долго там живут, строят. Это большой труд людей, от которого можно зарядиться энергией. Ты всегда чувствуешь, что это чуть больше, чем обычный фестиваль.

О предстоящем выступлении

Это будет лучшее от Zavet. Будут кусочки нового альбома, который должен выйти достаточно скоро в секретную дату. Первый сингл с моего альбома вышел недавно, он называется «Вот она», и это абсолютно новый звук.





О рекомендациях для гостей фестиваля Signal

В этом году ребята удивили лайнапом, он суперширокий. Я не всех знаю, но там будет играть мой хороший друг Никита Забелин, его техно-сеты всегда супер. Также будут играть София Родина, Нина Кравиц. На одной сцене со мной будут Youra, Аигел, Summer of Haze — очень достойные имена. Еще приезжают Easter, ребята делают замечательную музыку — красивую томную электронику с женским вокалом. Кроме того, в этом году будет много экспериментального, ряд очень интересных лайвов, из которых можно выбирать.

На Signal стоит ехать, потому что это природа, арт-объекты, которые интересно эксплорить, смотреть на них днем и ночью, очень много имен и возможность приобщиться к электронной музыке.

Об альбоме «Gotika»

Моя огромная проблема состоит в том, что раньше я выпускал кучу дерьма, которая должна была оставаться демками. Сейчас я понял, что спешить не стоит.

Альбом был готов достаточно давно — в конце зимы я начал записывать финальный треклист. Потом я пожил с ним, показал его людям и понял, что альбом надо полностью переписывать. В итоге релиз стал более понятным и слушабельным, и мне очень нравится, что получается. Это будет альбом про девушку, про теплую красивую любовь.

О клипах

Перед релизом альбома выйдет один клип — важно не сорить. Я никому не могу доверить собственные клипы, я должен от начала до конца продумать концепцию и то, как я раскроюсь в этом видео. Иногда я прихожу на съемки других людей и ужасаюсь, насколько там все не организовано. У меня все как в армии.

Еще я планирую перед альбомом выпустить несколько перформативных видео, не клипов.

О лучших релизах последнего времени

Мне очень понравились пара треков на альбоме у Платины, последний трек LIL KRYSTALL, релиз $uicideBoy$, который получился довольно приторным, но кое-что заставило меня кричать.

О лете

Недавно я выступал на концерте IC3PEAK, и там присутствовал мой отец — ему понравилось. Хотя в целом отец не очень поддерживает мое творчество и далеко не сразу принял его. Я был рад, что он пришел.

Этим летом я много работал и все просрал в плане жизни и развлечений. Яркого лета не получилось, я делал много музыки, писал и переписывал. И еще я много занимался видео — например, почти все витрины в ЦУМе монтировал я. Чтобы делать красиво в музыке, нужно вкладывать в это деньги.