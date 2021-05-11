Zavet — про панические атаки, биф с Куоком и гопников в метро

Zavet рассказал про предстоящий релиз «gotika», ментальные проблемы и фит с Pussy Riot.

О релизе «nights before gotika»

«nights before gotika» — это начало чего-то большего, будущего релиза «gotika». Я хочу сделать чуть более попсовую историю, более слушабельную, легкую. В этом альбоме я все делал очень громко и размашисто по гитарам. На «gotika» будет романтик, хип-хоп, поп.

Я не начал сразу с музыки, до этого я снимал видео, клипы нашим артистам, поэтому смотрел много странного кино. У меня было настроение все глубже разобрать, реконструировать все, что только можно. Мне кажется, со временем у артистов начинается путь к наиболее понятным и простым формам, сложным мыслям, но в доступном виде. Так и у меня с релизами «nights before gotika» и «gotika». В последнее время я заметил, что, действительно, все гениальное — просто.

О режиссерской деятельности

Изначально я снимал ролики в фэшн-индустрии. Мы много работали с Outlaw Moscow, летали в Сингапур снимать большой кампейн. Некоторые мои ролики попадали на фестивали, именно с них я начал свой путь, нашел новые знакомства и попал в эту индустрию.

Об увлечении музыкой

2018 год был для меня поворотным — я снял клип Boulevard Depo, тогда же началось увлечение музыкой. Я ничего не писал в стол, все свои эксперименты сразу выкладывал. Возможно, не надо было так делать, потому что в первых треках было совсем все страшно. Я обычно рассказываю, что это был предыдущий Zavet, он ушел, и сейчас другой солист.

О звучании

Разное звучание моего голоса зависит, скорее всего, от среды существования. У меня был альбом «Жилы», где я работал с Димой Хаски, тогда же общался и с Толей QT, который раньше много писал музыки Диме. Все как-то двигалось в таком потоке, было здорово, и я выпустил работу в этом стиле. Не могу сказать, что именно это хочется дальше слышать от себя и вариться в этом. Я понял, что все-таки готичные, романтичные формы наиболее близки мне. Это здорово.

О работе над музыкой

За свою музыку я всегда отвечал сам. Изначально я решил писать треки и понял, что не могу делать только текст, мне хочется, чтобы музыка полностью была сделана под меня. Впоследствии я начал делать продакшн разным артистам и потихоньку зарабатывать этим. На данный момент я могу самостоятельно написать себе более грамотные, взрослые и понятные аранжировки, чем раньше. Когда ты пишешь для себя, требуется больше усилий.

О треке «96 слез»

Есть много песен «96 tears» в американской истории музыки. Я, к сожалению, не помню, как называется группа, которая первая это сделала, они прародители зарождавшегося готического рока. И у них есть песня «96 tears». Я подумал, что нужно ее актуализировать, поиграть с ней, и взял оттуда идею, от которой оттолкнулся для написания своей песни.

О музыкальном образовании

У меня нет музыкального образования, я полностью самоучка и экспериментатор. Я считаю, что сегодня важен слух, наслушанность, вкус, немного понимания, конечно, что такое ноты, гармонии, прогрессии, если ты пишешь музыку. Если ты читаешь рэп, то, мне кажется, это необязательно.

Есть артисты, исполнители, а есть теоретики. Я, например, понял, что здорово входить в музло с какими-то сведениями в целом про искусство, литературу, театр, про современную визуальную пластику. Можно привносить информацию из других сфер и все это совмещать.

О вещах, которые вдохновляют

Я очень сильно топлю за визуальную составляющую. К сожалению, в основном никогда нет средств на то, чтобы это в правильной форме реализовать. Движение вперёд чаще всего происходит на коленке.

Мой дедушка таскал меня в театр. Когда мне было лет 7, я первый раз попал туда и теперь постоянно хожу и смотрю разные работы. Это тоже что-то интересное, от чего можно оттолкнуться.

Если с точки зрения музыки, то я бы хотел сделать что-то изящное, мрачное, интересное. Например, слушаешь группу HIM «Love metal» и думаешь, как это интересно адаптировать. В последнее время музыка стала очень веселой — ребята, которые этим занимаются, большие молодцы, они делают хорошую музыку, но можно сделать иначе. Вот светлая грусть — это вообще супер. Сейчас я работаю с пластинкой «gotika», и я заметил, что вся классическая готическая литература завязана на замках, вампирах, смерти, дьяволах — все очень темно. Поэтому хочется поработать с этим в каком-то более светлом, небесном ключе. Мне кажется, готика изначально и была небесной, все стремится к Богу, те же соборы. В общем, светлая грусть — это хорошо.

О треке «Паранойя»

Когда я писал «Жилы», я начал очень сильно болеть головой, прожил огромную степень тревоги, и тело у меня начало болеть, разваливаться, рушиться. Казалось, что мир для меня уже никогда не станет прежним. Все это было из-за стресса, нервов, только еще умноженное на 10. Такого в жизни много, и я понимаю, что я не один. Но тогда я был уверен, что я один, что все люди сильнее, быстрее меня, и в какой-то момент я стал бояться выходить из дома, у меня начались панические атаки.

Но когда ты понимаешь, что с этим сталкиваются многие люди, то немного успокаиваешься. Поэтому в треке «Паранойя» я про это спел. Кстати, хук на эту песню придумал Дима Хаски. Мы сидели на студии, накидывали что-то, и он придумал хук, который я немного изменил. Наверное, я должен ему денег.

О конфликте с Куоком

Ничего серьезного нет. Я выпустил песню, где была строчка у QT: «Вместо собачки на панели головой трясет Куок» — замечательная строчка про преемственность поколений. Но кто-то этого не понимает и выпускает потом треки со страшными словами, как будто я снова очутился в пятом классе.

Я сначала даже разозлился немного, а потом написал пост в Instagram, где все разобрал, и Вова очень круто дал мне заднюю. В общем, никаких драк и ничего подобного не будет, мы живем немного по-другому.

О современном искусстве

Сейчас растет интерес к музыкальному театру, кроме того, мы снимаем хорошее кино. Например, последние картины Кантемира Балагова меня очень трогают. Важной фигурой на международном уровне стал Кирилл Серебренников, поэтому нельзя говорить, что мы отстаем. Многие люди просто привыкли к этому стереотипу, что мы всегда отстаем. На самом деле, у нас отличная, интересная среда, мне кажется, во многих странах гораздо менее интересно, чем у нас.

С точки зрения музыки — все по старой схеме, тренды приходят к нам через год. Тот же дрилл пришел к нам через год. Человек так устроен, что ему приятнее слушать и воспринимать то, что он уже когда-то слышал.

Акционизм — это супер, но, к сожалению, очень преследуемая вещь. У меня есть в голове какие-то жуткие планы, но я просто понимаю, что нельзя это делать.

О фите с Pussy Riot

Мы дружим с Никитой Забелиным, а он дружит с Надей Толоконниковой. И однажды Надя просто заметила меня, мы как-то сконнектились. Я был очень рад, потому что очень уважаю ее творчество и все, что она делает. Через полгода у нас вышла песня, которая, мне кажется, получилась очень хорошей. Надя живет в Лос-Анджелесе, поэтому мы все делали дистанционно. Вообще я родился в Брянске, вырос в Израиле и лет 10 уже живу в Москве. Сейчас я на месяц уезжал в Питер записывать альбом, и этот город мне очень подошел. В Москве я делаю что-то более индустриальное, а если хочется сделать романтичное, то можно поехать в Питер.

О буллинге и стереотипах

Если ты отъезжаешь на пару станций от кольца, то уже можешь встретить чувачков в лонсдейле, которые заходят в вагон в полном шоке от того, что у тебя накрашены ногти.

Я ехал к девушке, и со мной произошел такой случай. Человек не спускал с меня глаз, говорил что-то своей девушке, а когда выходил, ткнул меня в куртку и сказал: «Чо ногти красишь, гей?». Но, естественно, там было не слово «гей». Если бы я обратил на это внимание, то это был бы испорченный вечер.

Непонятно, когда мы от этого избавимся, мне кажется, сменится еще не одно поколение, нужно принять это и не бояться. Думаю, люди уже лучше и спокойнее к этому относятся, но все еще происходит много плохих ситуаций.