Зараза вернулся с релизом «Дворы»

Зараза — исполнитель и продюсер из Чебоксар, который начинал с загадочного рэпа под прямую бочку («Молодежь выбирает космос, потому что на земле ей плохо», — так он сам охарактеризовал свой дебютный релиз в нашем интервью). После выхода «Ультра» представитель Белой Чувашии сменил вектор и начал активно экспериментировать с жанрами: на его прошлогоднем альбоме «Симптомы» можно найти почти все — от рейва до трэпа.

«Дворы» — уже второй релиз Заразы за этот год (первый — совместный с Хорусом «Баланс черного»), в котором он продолжает размышлять о родном городе и проблемах простого человека из русской провинции.

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Летом Зараза стал героем проекта In Person и рассказал о том, как отслужил в армии, похудел на 20 килограммов и познакомился с битмейкером Белой Чувашии Ripbeat.