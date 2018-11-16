«PREDICTOR» — дебютный релиз Юрия Бардаша (Kruzheva Music)

Юрий Бардаш — экс-участник группы Грибы и лидер лейбла Kruzheva Music (Quest Pistols Show, «Нервы») — представил дебютный EP «PREDICTOR». В релиз, выпущенный под псевдонимом Youra, вошли пять треков, включая сингл «PRAKTIKA», на который уже есть клип.

Впервые о проекте стало известно в начале лета, когда Бардаш опубликовал в соцсетях сингл «ZLOY». Мини-альбом «PREDICTOR» вдохновлен индустриальной Украиной, где вырос музыкант (его родной город — Алчевск в Луганской области).