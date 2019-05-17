Юрий Бардаш (Youra) вернулся с альбомом «Plan B»

Юрий Бардаш, украинский продюсер, ответственный за успех таких проектов как Грибы и Quest Pistols, выпустил свой второй релиз под псевдонимом Youra. Новый альбом «Plan B» объединил агрессивные треки в духе EP «PREDICTOR» с танцевальными мотивами и легкой меланхолией.

Альбом вышел в сопровождении клипа на один из ключевых треков — «GRUZOVIK». Это сатира на политическую ситуацию в современной Украине: чиновников-коррупционеров везут строить мост (отсылка к крымскому долгострою). Они вынуждены покинуть светлые кабинеты, чтобы заняться по-настоящему тяжелым физическим трудом.