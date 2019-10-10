Youra выпустил трек «Activity»

После запуска сольного проекта Youra у Юрия Бардаша вышел EP «Predictor» и майский альбом «Plan Б», в котором он говорит с аудиторией на острые темы. В частности, клип на трек «Gruzovik» — это отсылка к проблеме крымского долгостроя. По сюжету видео, чиновники-коррупционеры вынуждены покинуть кабинеты, чтобы заняться тяжелым физическим трудом — строительством моста.

«Activity» — первая песня со следующего релиза Бардаша, информации о котором пока не много. 7 декабря Youra даст первый большой концерт в Киеве.