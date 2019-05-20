YoungBoy Never Broke Again может вернуться в тюрьму

YoungBoy Never Broke Again может снова оказаться за решеткой из-за перестрелки на фестивале Rolling Loud. Полиция считает, что между YoungBoy и Tee Grizzley произошел конфликт, который перерос в вооруженную потасовку. В ходе разбирательств был ранен случайный свидетель, которому никто не оказал первую помощь, что привело к смертельному исходу. Pitchfork и другие СМИ пишут, что из-за этого инцидента YoungBoy снова попадет в тюрьму, так как нарушил условия досрочного освобождения (рэпер был осужден за вооруженное нападение в 2017 году).

В прошлом месяце YoungBoy выпустил совместный трек с Chief Keef («Fireman») и клип на коллаборацию с Birdman «Cap Talk».