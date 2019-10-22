Young Thug выступил на Tonight Show с треком «Hot»

В рамках промо своего американского тура Таггер выступил на Tonight Show вместе со своими близкими друзьями — Gunna и Wheezy. Они исполнили трек «Hot» — один из главных хитов с релиза «So Much Fun» — под аккомпанемент бэнда Diamond Marching.

«So Much Fun» — первый студийный альбом Young Thug, который вышел в августе и дебютировал на первом месте чарта Billboard 200. В недавнем интервью изданию Complex релиз прокомментировал Джеофф Оганлизи — представитель лейбла Entertainment 300, на котором состоит Таггер. По его словам, залог успеха нового лонгплея Young Thug — это опыт, который приобрела его команда во время работы над прошлыми проектами.