Новый альбом Young Thug выйдет 16 августа

Новый альбом Young Thug «So Much Fun» станет его первым релизом с 2017 года и выйдет уже в эту пятницу, 16 августа. При этом дата релиза совпадает с 28-м днем рождения рэпера. Обложку предстоящей пластинки можно найти в инстаграме артиста: на ней изображены фанаты Таггера, выстроившиеся на холме в его огромный портрет.

Информации о новом альбоме Young Thug очень мало, однако в марте издание Complex писало, что продюсером нового проекта Таггера стал J. Cole.

Самым успешным треком Young Thug за последнее время стал сингл «The London», записанный с J. Cole и Travis Scott. Из других достижений — этим летом Таггер впервые получил бриллиантовую сертификацию, правда, тоже за совместку — песню «Havana» с Камилой Кабельо.