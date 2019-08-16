Young Thug выпустил альбом «So Much Fun»

На новом альбоме Таггера отметились Future, Lil Uzi Vert, Gunna, 21 Savage, Juice WRLD, Quavo, Nav и многие другие. Кроме того, на релиз попал его большой хит «The London», записанный с J. Cole и Travis Scott.

Сегодня, в день выхода пластинки «So Much Fun», Young Thug исполнилось 28 лет. Несмотря на то, что атлантский рэпер анонсировал релиз на протяжении нескольких месяцев, о нем было практически ничего не известно. Единственное, что сказал Таггер, — на альбоме будут сплошные бэнгеры. «Там не будет никакого сторителлинга, просто музыка для веселья. Если у вас плохое настроение, даже не включайте этот альбом», — рассказал Young Thug в прошлом месяце блогу No Jumper.