Young Thug анонсировал новый проект «Punk»

Совсем недавно, в свой 28-й день рождения, Young Thug выпустил альбом «So Much Fun» с фитами Future, Lil Uzi Vert, Gunna, 21 Savage, Juice WRLD, Quavo и многих других. В новом интервью для Fader Таггер рассказал, что примерно через два месяца у него выйдет еще один проект под названием «Punk».

Если пластинку «So Much Fun» Young Thug охарактеризовал как «альбом бэнгеров», то «Punk», по его словам, будет релизом «трогательной музыки». «Панк в этом случае означает смелость, осознанность, но не эгоцентризм. Его игнорируют, не понимают, но он сохраняет терпение и аутентичность». По словам Таггера, именно этот релиз можно будет назвать настоящим рэпом.

«Настоящий рэп доступен для людей. Он рассказывает о том, через что ты прошел», — объяснил Young Thug. «Я хочу раскрыться, доказать людям, что я не только рэпер, но еще и человек. Что бы ни случилось в твоей жизни, такое уже происходило со мной или с кем-нибудь еще».