Young Thug не может выпустить альбом из-за Lil Wayne

Между Young Thug и Lil Wayne разразилась нешуточная борьба. Если верить инстаграму Джеррики (девушки Young Thug), Weezy все ещё зол из-за попытки Таггера использовать слово Carter в названии альбома. В недавнем видео Джеррика несколько раз спрашивает бойфренда, где потерялся его новый релиз, и он в конце концов отвечает: «Lil Wayne пытается засудить меня за него».

О проблеме с названием стало известно давно, еще до выхода альбома Таггера «Barter 6» (но, как мы видим, рэпер успешно решил её, поменяв C на B). Однако на этот раз Weezy оказался не удовлетворен таким простым выходом из положения и пригрозил младшему товарищу судебным иском. Альбом «Barter 7» начал анонсироваться еще в 2017 году, но несмотря на это, Young Thug — не тот человек, которого можно обвинить в бездействии — после «Barter 6» он выпустил около 10 проектов, в том числе последний «On The Rvn».