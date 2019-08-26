Совместный альбом Young Thug и Juice WRLD выйдет осенью

Недавний релиз «So Much Fun» стал первым альбомом Таггера, возглавившим чарт Billboard. В интервью лос-анджелесской радиостанции Real 92.3 Young Thug рассказал, что «So Much Fun» — только начало, и в этом году его фанатов ждет еще парочка проектов. В частности, он подтвердил слухи, что работает над совместным альбомом с Juice WRLD и отметил, что релиз выйдет в конце осени — начале зимы. Кроме того, Таггер заявил, что альбом появится в сопровождении 45-минутного фильма. «Juice WRLD волшебный. Он хочет не просто выпустить альбом, мы готовим сценарий 45-минутного фильма, который выйдет вместе с релизом», — рассказал Thug в интервью.

На прошлой неделе Young Thug анонсировал сольный проект «Punk», который выйдет примерно через два месяца. Альбом, вопреки названию, будет лиричным и трогательным, а слово «панк» в данном случае подчеркивает смелость Таггера как автора.