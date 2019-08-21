Гонки на квадроциклах в новом клипе Young Thug «Surf»

Young Thug выпустил клип на совместный с Gunna трек «Surf» со своего недавнего альбома «So Much Fun». В нем Таггер и его напарник катаются на квадроциклах по пляжу в компании прекрасных дам. Ранее в этом месяце лидер YSL Records презентовал другое видео на песню с новой пластинки — «The London», большой хит, записанный с J. Cole и Travis Scott.

Альбом Young Thug «So Much Fun» вышел на прошлой неделе в 28-й день рождения Таггера. По словам артиста, на новой пластинке он намеренно отказался от какого-либо сторителлинга и записал релиз сплошных бэнгеров.