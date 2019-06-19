Young Thug впервые получил бриллиантовую сертификацию

Young Thug не стесняется совместок с поп-звездами — он появится на грядущем альбоме Ed Sheeran «No.6 Collaborations Project», а в 2017 поучаствовал в записи «Havana» от Камилы Кабельо. Последний трек обозначил новую вершину в карьере Тага — «Havana» получила первую в его дискографии бриллиантовую сертификацию, эквивалентную 10 миллионам проданных песен.

«Никакого YSL, теперь мы алмазные слайм-мэны», — отшучивается он в Instagram. Однако показатели сольного творчества Young Thug не так хороши, как у его коммерческих коллабораций. Микстейпы Таггера не имеют сертификаций, а по продажам его обгоняют протеже, которых он сам и вывел в мейнстрим — Lil Baby и Gunna.

Сейчас Таггер вовсю работает над студийным релизом с продакшеном от J. Cole, а в сети уже доступен лид-сингл с альбома — «London» при участии Трэвиса Скотта и Коула.