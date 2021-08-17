Feduk, White Punk, Blago White и Dequine выступят на фестивале «Молодая Культура 2.0», который организуют STUDIO 21 и PUMA

17 сентября состоится онлайн-концерт «Молодая Культура 2.0», в котором примут участие Feduk, White Punk, Blago White, Dequine, а также победители конкурса от STUDIO 21 и PUMA.

Чтобы принять в нем участие, с 17 августа по 6 сентября загрузи свой бэнгер на страницу фестиваля «Молодая Культура 2.0» и следи за эфиром. Специальное жюри выберет 5 лучших исполнителей, которые попадут в лайн-ап финального концерта — он будет транслироваться в эфире STUDIO 21 и соцсетях радиостанции.

«Молодая Культура 2.0» — это не только музыка, но и стиль, поэтому совместно с фестивалем PUMA презентуют новую модель кроссовок WILD RYDER, которые будет разыгрывать Райтраун в утреннем эфире.

Не упусти свой шанс попасть на большую сцену вместе с известными хип-хоп исполнителями и громко заяви о себе!