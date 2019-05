YNW Melly сообщил, что выходит из тюрьмы

В инстаграме YNW Melly (фрешмена, которому грозила смертная казнь) опубликовано видео, на котором он общается со своим менеджером по телефону. Во время разговора рэпер сообщает, что скоро покинет заключение и отправится домой. «Я просто хочу, чтобы мои фанаты знали: бог есть», — говорит Melly. «Он очистил мою душу и благословил меня. Он — причина, по которой я возвращаюсь домой».

В начале этого года 19-летний рэпер из Флориды был арестован по обвинению в убийстве своих друзей YNW Sakchaser и YNW Juvy. Прокурор запрашивал для него высшую меру наказания. Следствие утверждает, что осенью 2018 года Melly и его подельник Bortlen открыли огонь по членам своей команды прямо в машине.

Это не первый раз, когда Джеймел Морис (настоящее имя YNW Melly) попадает за решетку: в 16 лет он оказался в тюрьме за участие в вооруженном нападении. В заключении же он написал свой хит «Murder on My Mind», в котором рассказывает подробности совершенного убийства. Проблемы с законом только повысили популярность Melly: «Murder on My Mind» попал в топы чарта Billboard и стриминговых сервисов.