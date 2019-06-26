«Hard Bottoms & White Socks» — новый клип YG

Последний альбом YG «4Real 4Real» был трибьютом Nipsey Hussle, погибшим в марте этого года. Nipsey строил коворкинги, инвестировал в благоустройство районов и открыл прогрессивный магазин одежды Marathon Clothing.

Наверное, строчка «Да продолжим Marathon, мы не гонимся за дерьмом» в клипе «Hard Bottoms & White Socks» стала самым сентиментальным моментом за всю карьеру YG. В экранизации комптонский рэпер демонстрирует пейзажи Западного Побережья и на время прекращает быть бандитом.

«Hard Bottoms & White Socks» — призыв к перемирию. YG кидает респекты Кендрику, The Game и Snoop Dogg, а также устраивает камео своих друзей, начиная с радиоведущего Big Boy и заканчивая Machine Gun Kelly. Среди строк о товарищах из Калифорнии и тяжелом прошлом исполнитель намекает на то, что пора бы оставить времена банд и насилия в прошлом.