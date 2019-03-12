Yelawolf задиссил Post Malone, G-Eazy и MGK

Yelawolf готовится выпустить новый альбом «Trunk Muzik III», а параллельно старается изо всех сил привлечь к себе внимание (лучший способ, как известно, биф). К примеру, вчера он выпустил фристайл «Bloody Sunday», в котором прошелся сразу по нескольким крупным рэперам — Post Malone, G-Eazy и Machine Gun Kelly. Больше всего досталось экс-бойфренду Halsey: Yelawolf заявил, что Джеральд совершенно беспочвенно считает себя вторым белым рэпером после Эминема, потому что он скорее Vanilla Sky (мелодрама с Томом Крузом), чем Vanilla Ice. Что касается MGK, причина выпадов в его сторону более понятна — Yelawolf заступился за Эминема, главу своего лейбла Shady Records, с которым Колсон оживленно бифил накануне выхода его релиза «Binge».

Наиболее аргументированно Майкл подошел к диссу на Post Malone: по его словам, Остин постоянно ворует его луки — ковбойские ботинки, шляпы и так далее. «Я бы задиссил Post Malone, но он даже не рэпер», — сокрушается Yelawolf в новом фристайле.