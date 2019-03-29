«Trunk Muzik 3» — Yelawolf выпустил последний альбом на лейбле Эминема

Yelawolf прощается с лейблом Эминема Shady Records на позитивной ноте — сегодня у него вышел последний предусмотренный контрактом альбом «Trunk Muzik 3». Это финальная часть серии, в которую вошло много 808-х и классического южного рэпа. По словам Yelawolf, работать над этим релизом ему было приятнее, чем над всеми предыдущими. Фристайл «Bloody Sunday», в котором артист проехался по G-Eazy, MGK и Post Malone (с последним у него чуть было не получился биф) в альбом не вошел.

О том, что Yelawolf покидает Shady Records, стало известно в августе 2018 года. На одном из своих концертов рэпер заявил, что был рад провести под крылом лейбла больше восьми лет и поблагодарил за всё своего бывшего босса Эминема.