«The Lost Boy» — дебютный альбом фрешмена XXL YBN Cordae

YBN Cordae — 21-летний рэпер из Северной Каролины, который в этом году попал в список перспективных фрешменов по версии издания XXL (сайфер с его участием ищи здесь). С 2014 года он выпускал микстейпы, из которых становится очевидно, что огромное значение для него имеет лирика. Cordae Dunston — участник объединения YBN, команды геймеров, трансформировавшейся в вирусный рэп-коллектив. Помимо него туда входят YBN Nahmir и YBN Almighty Jay.

«The Lost Boy» — дебютный альбом YBN Cordae, состоящий из 15 треков с очень внушительным гостевым списком: Chance The Rapper, Meek Mill, Pusha T и Ty Dolla $ign. Также на альбоме есть фит с Anderson .Paak — он появляется на треке «RNP», спродюсированном J Cole. Эту песню можно послушать в лайв-версии, Паак и Cordae недавно выступили с ней на программе The Tonight Show.