Yanix — об альбоме «SS 20», баскетболе и эволюции русского трэпа

В начале лета Yanix выпустил альбом «SS 20», который назвал «коллекцией новых звуковых дизайнов». В эфире STUDIO 21 он объяснил, почему на релизе только два фита, а также поделился историями про карантин, путешествия и баскетбол.

О карантине

Весь этот карантин я активно доделывал релиз. Старался серьезно относиться к ситуации, минимизировал свои контакты до самых необходимых. Поэтому в свободное время я чилил дома и играл в Nintendo Switch.

Еще я смотрел сериал The Last Dance на Netflix. Мне настолько понравились первые две серии, что я сделал себе подписку. Но лично мое мнение — ближе к концу становится уже не так интересно.

О баскетболе

Я сам занимался баскетболом четыре года, когда был малой — играл за Красногорск. Когда я перестал заниматься, интерес пропал. Вторая большая волна интереса возникла, когда умер Коби. Я начал скроллить и углубился в это. У меня есть любимые игроки, но назвать команду, за которую я топлю, мне тяжело. Но в этом сезоне мне очень хочется, чтобы выиграли «Лейкерс», это будет справедливо. У них сейчас такая крутая команда — Энтони Дэвис, Дуайт Ховард.

Об отдыхе и путешествиях

Раньше, когда была такая возможность, я улетал за границу и путешествовал. Но сейчас такой возможности нет, а желание очень большое осталось. Поэтому как отдохнуть — для меня открытый вопрос. Когда я завершаю каждый свой альбом, я чувствую накопившуюся усталость, и сейчас именно такой момент.

Я принципиально не езжу в одни и те же места, мне интересно побывать везде. Есть два вида отдыха: первый — когда тебе именно хочется отдохнуть, это такой «дедовский отдых», море, пляж. Второй вид отдыха — это когда ты едешь, например, в Париж, постоянно ходишь по городу, смотришь архитектуру, достопримечательности.

Один из самых красивых городов, где я был, — это Рим. А если говорить про культуру и что-то удивительное для русского человека, то когда я был в Дубае (единственное место, где я был два раза — первый раз ездил туда отдохнуть, а второй — снимать клип), мы поехали в парк аттракционов, который находится за городом. Представь американские горки, заканчивается поездка, и подъезжает вагончик, полный женщин в парандже. Это очень странно выглядит.

Когда я нахожусь в другой стране, у меня возникает ощущение праздника — все интересно, все новое. Я очень любопытный в этом отношении человек. Когда я ехал на Мальту, я ничего не знал об этой стране, а потом познакомился с историей Мальтийского ордена. Интересно, что Мальтийский орден — это другое государство, у них есть свои паспорта. Правда, не все его признают.

О релизе «SS 20»

Сначала релиз должен был называться «Шоу улиц гетто 3», но ближе к делу у меня появилось в голове вот это название — «SS 20». Идея была в том, чтобы взять сокращение от какой-то коллекции — либо SS, либо FW- и год, соответственно, когда это будет выходить. Я приготовил новые музыкальные дизайны, собрал их в коллекцию и представил миру.

Во-первых, мне кажется, скучно называть альбомы так же, просто меняя какую-то цифру. Всегда круто, когда у тебя есть новое прикольное название. Во-вторых, сейчас 2020 год. С моменты выхода «Шоу улиц гетто 2» прошло шесть лет. За это время мой образ жизни очень изменился, как и мое мировоззрение. Я уже не отношу себя к уличным ребятам и практически не провожу время на улице, поэтому это название для меня уже не актуально.





Вообще я начал работать над «SS 20» полтора года назад. Почему так долго? Знаешь, некоторые берут все свои последние треки и включают их в альбом. Я так не хотел. У меня есть много песен, которые я не включил в релиз. Во-вторых, я ненавижу торопиться, и творчество для меня — процесс без границ.

Плюс был момент, когда мне хотелось отдохнуть от музыки в целом. Дело в том, что я занимаюсь этим уже восемь лет, и музыка стала моей работой. А когда ты пишешь музыку не только когда хочешь, а постоянно, потому что от тебя ее ждут, хочется отдохнуть и вообще никакую музыку не слушать. Мне хотелось перезагрузиться и подумать, что делать дальше.

О своем стиле в одежде

Я всегда уделял внимание внешнему виду — мне просто нравится одеваться. В детстве у меня не было абсолютно никакой возможности одеваться так, как мне хотелось. Я из самой обычной семьи — носил одни и те же кроссовки по полгода, пока они не порвутся. Наверно, когда я дорвался до этого всего, я стал не нормировано потреблять одежду, кроссовки и все такое. У меня этого очень много, мне столько не нужно. В какой-то момент можно было перестать покупать, мне и так хватило бы на всю жизнь.

Из последнего — я купил кроссовки, хотя у меня есть уже где-то 100 пар. Но не все из них я покупал сам — я часто работаю с разными брендами, чаще всего с Nike. Обувь дома уже ставить негде, коробки не помещаются ни в какие шкафы. Но я хочу сказать спасибо Nike, потому что они мотивируют меня купить себе квартиру побольше.

Думаю, что в будущем я стану моделью и буду ходить по подиуму на каких-нибудь коллекциях. Я не исключаю такой вариант, мне интересна мода. Что касается собственных коллекций, у меня нет времени, чтобы полноценно всем этим заниматься, но если бы это была коллаборация с кем-то — тоже вполне возможно.

Мой стиль — это рэп, у меня мало классической одежды. Вся моя классическая обувь — это челси, никаких туфлей, всего один пиджак, брюк практически нет. Свитеров у меня много, но их я тоже ношу не с брюками.

Я очень рано начал интересоваться одеждой — первые кроссовки появились у меня в шестом классе, и это были Vans. Сейчас у меня нет вообще ничего от Vans, они надоели мне еще в детстве. Air Force у меня тоже были в школе, и когда они недавно вернулись в моду, я долго не мог этого принять, но потом снова начал их носить.

Вообще я в детстве слушал совсем другую музыку — поп-панк и все его ответвления, катался на скейте, и тогда была мода на скейтерские шмотки. Тогда трендсеттерами были Blink-182, у них были свои бренды типа Hurley, Atticus, Famous.

О фитах на альбоме

У GONE.Fludd тоже очень много трэп-треков, и вообще он респектовал мне и говорил в 2018 году, что мечтает сделать фит со мной. В какой-то момент мы с ним заобщались, сделали один трек, но решили, что будет лучше, если я выпущу его сольно. Потом мы сделали «Hard to buff» — он стал одним из первых готовых треков, он долго лежал и ждал, пока я доделаю все остальное.

С Облой мы давно дружим, у нас есть совместный клип «Когда гаснет свет». Мы постоянно ходим на концерты друг к другу, выступаем. Поэтому мы поняли, что нам нужно что-то новое.

Но вообще у меня только один критерий — чтобы мне нравилась музыка человека. Я готов записаться с кем-то вообще неизвестным, если мне реально понравится.

Я заранее решил, что хочу практически соло-альбом. Я уже записался со всеми, с кем хотел, и вообще я позиционную себя как человек, которому не нужен кто-то еще. Знаешь, есть такая категория артистов, которые всегда зовут кого-то на припев? Я всегда делаю припевы сам. Поэтому несмотря на то, что на альбоме два фита, все припевы мои, потому что припев — это самое главное в песне. Если он не хитовый, то куплеты никто уже слушать не будет.

Я поймал себя на мысли, что за всю мою карьеру у меня не было ни одного фита с девушкой. Не потому, что я принципиально против, а как-то не складывается до сих пор, даже нет никого на примете.

О хронометраже альбома

Мне кажется, что 33 минуты — это хороший стандартный формат. Мне не нравится, когда выходят альбомы, на которых 25 песен. Я еду в машине, и моя средняя поездка — 40 минут, и я хочу сесть в машину и дослушать альбом до того, как выйду из нее. Можно сделать 20 песен, из которых будет 5 хороших, а можно сделать 10, и они будут все классные.

Так как я хотел изначально сделать «Шоу улиц гетто 3», я понимал, что это должен быть рэп-альбом. То есть там должны быть бэнгеры, без соплей и вокальных мелодичных песен.

О своем топе исполнителей вне рэпа

Мне нравится Red Hot Chili Peppers, Tony! Toni! Toné! — это очень крутой олдскульный R&B, The Weeknd, PARTYNEXTDOOR.

О треке «Да или нет»

Мне кажется, такое было у всех парней, которые хотят чего-то добиться: когда ты хочешь сконцентрироваться на каком-то деле, а тебя тянут в отношения. У меня таких ситуаций в жизни было много, и мне было, о чем рассказать. Когда я придумал эту тему, я понял, что это просто непаханое поле. При этом я не считаю, что нужно делать выбор между карьерой и отношениями, нужно просто уметь совмещать. Это очень сложно, но у меня получается, и у любого человека может получиться. Дело в желании — если ты хочешь одновременно работать и общаться с каким-то человеком, ты найдешь способ, как это сделать.

Мне вот долго казалось, что когда я закончу институт, и у меня будет больше свободного времени, у меня произойдет невероятный взлет в музыке. Но закончился институт, и появились другие дела. Потом я думал: «У меня будет своя студия звукозаписи, и я буду там 24 часа». Появилась студия, и были времена, когда я приезжал туда два раза в месяц. Нужно понять, что если ты чего-то хочешь, ты найдешь способ это сделать.

О стилистике альбома «SS 20»

Стилистически он похож на «Шоу улиц гетто 2», но некоторые темы, которые уже не актуальны, ушли из текстов. Например, я отказался читать про алкоголь и всякие запрещенные вещества. Я практически перестал с этим соприкасаться. В моем кругу общения мало людей, которых это интересует.

Я хочу делать именно такую музыку, которая будет актуальна на какой-нибудь тусовке, в тачке. Потому что это то, что я умею делать лучше всего, и потому что такой музыки реально не хватает. Казалось бы, сейчас очень много разнообразного рэпа, но все пытаются делать немного другой звук. А у меня много не только трэпа, но и уэст-коста — такого саунда вообще в России не было.

Вот PARTYNEXTDOOR отлично заходит, когда идет дождик. Но я не хочу все время быть в таком настроении, я хочу быть мотивированным и счастливым. И я не хочу делать грустную музыку — у меня были такие треки, но я понял, что это не для меня. Я верю в то, что ты притягиваешь то, что ты говоришь. Мне не нужны грустные ситуации и тому подобное дерьмо.

О фристайлах

У нас есть трек с OG Buda, называется «Sexy». Я просто приехал к нему домой и с первого тейка сделал куплет. Но вообще, когда ты фристайлишь, получаются водные строчки, а мне нравится, когда много панчей, а на них уходит очень много времени. На припев я обычно трачу вечерок. Над песней я могу работать где-то три дня в лучшем случае.

О русской трэп-тусовке

В целом, глупо отрицать мое влияние на русский трэп. Недавно один мой битмейкер проводил конкурс: нужно было купить у него бит и сделать трек, из которых выбирали лучший. Я судил этот конкурс, и мне нужно было послушать где-то 20 треков ноунеймов. Все они звучали как Platina, OG Buda и Lil Krystalll. Но я очень хорошо помню 2013 год, когда я появился, и тогда все фрешмены пытались делать как я. Все русские трэп-артисты когда-то меня слушали, и с многими из них я записался. Они стопудово привнесли в культуру что-то новое. Круто, когда чуваки проявляют уважение, и есть преемственность.

Другой вопрос, что сейчас рэперы приходят на все готовенькое — у них уже есть аудитория. Когда я начинал, на такой рэп не было аудитории, надо было ее воспитывать. Была большая волна непонимания, и пришлось испытать на себе очень много хейта. Сейчас уже не нужно объяснять никому, что это крутой жанр — люди уже разогреты.

Кроме того, сейчас эра стриминга, а раньше все музыканты жили на деньги с концертов. Я боюсь представить, сколько денег я недополучил из-за бесплатных стримов ВКонтакте. Сейчас у ребят все развивается быстрее, но и забывается тоже быстрее из-за адской конкуренции. Лично я вообще позитивно ко всем настроен и могу только порадоваться за ребят.

О коллабе с Havana Club

Напоследок хочу сказать, что у меня намечается большой коллаб с брендом Havana Club — это кубинский ром, если кто не знает. Мы делаем лимитированные бутылки с моим дизайном и еще очень много всего. Насколько мне известно, еще ни один русский рэпер не делал свою этикетку на алкоголе, поэтому для меня это большая радость и большая честь.