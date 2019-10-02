Демки «Yandhi» появились в разделе рингтонов в iTunes

Канье Уэст собирался выпустить альбом «Yandhi» 29 сентября прошлого года, но впоследствии несколько раз менял планы. В октябре он улетел в Уганду «прикоснуться к корням», сместив дату релиза на 23 ноября. Выступив с Kid Cudi на Camp Flog Gnaw (музыкальном фестивале Tyler, The Creator) Канье и вовсе отложил проект на неопределенный срок и приступил к организации Sunday Service. В итоге «Yandhi» так и не увидел свет, а Канье анонсировал новый альбом — «Jesus is King», который должен был выйти уже два раза: cначала 27 сентября, а потом — 29.

Тем временем сниппеты и слитые в сеть отрывки треков появились в разделе рингтонов в iTunes и Spotify в профиле фейка YANDHI Mach10 (на данный момент плейлист собрал более 200 000 прослушиваний).

В этом году похожая участь постигла Playboi Carti, чьи демки и невышедшие композиции («Pissy Pumper», «Molly») неоднократно появлялись на стриминговых площадках под другими названиями.

Летом этого года Joyner Lucas разработал приложение, которое должно защитить музыкантов от сливов.