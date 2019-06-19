Вышел трейлер документального фильма про XXXTentacion

В годовщину смерти XXXTentacion в сети появился трейлер документального фильма о нем — ролик размещен на YouTube-канале и в инстаграме рэпера. За кадром Онфрой говорит, что между ним и его сценическим образом была огромная разница. «Это полная история, и я рассказываю ее в последний раз», — звучит его голос в тизере.

Джасей Онфрой был убит 18 июня прошлого года в пригороде Майами в возрасте 20 лет. Уже после смерти у него вышел альбом «Skins» и несколько клипов — «Sad!», «Don’t Cry», «Arms Around You».