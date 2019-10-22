В тизере клипа XXXTentacion снялась его бывшая девушка

Вышел новый сингл XXXTentacion «Hearteater», в котором он рассказывает о девушке, разбившей его сердце. В преддверии официального релиза в сети появился трейлер с участием экс-подруги Онфроя Женевы Айялы. Именно она три года назад обвиняла исполнителя в абьюзе (в частности, Женева утверждала, что Джасей удерживал ее в плену, избивал и насиловал).

По сюжету трейлера, девушка поедает окровавленное сердце — именно такой концепт изначально задумывал X. В видео звучит отрывок записи, которая была сделана в апреле 2018 года. На ней Онфрой рассказывает, что хочет «пригласить свою экс» на съемки видео. «Если мне удастся показать ее в неожиданном образе, это заставит людей обратить внимание на клип и придаст мне силу, о которой я реально мечтал», — говорит Онфрой.