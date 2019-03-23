Альбом XXXTentacion «?» выйдет в расширенной версии

Делюкс-версия альбома XXXTentacion «?» выйдет 26 июля в честь годовщины релиза — она будет доступна в digital-формате и в виде коллекционного набора.

В неё войдут оригинальные треки, инструменталы, материал с «A Ghetto Christmas Carol EP», неизданные ремиксы и записи со студийных сессий. Коллекционный набор будет состоять из плаката, личных фотографий Джасея, заметок журналиста Джеррика Кеннеди, 3 дисков и 2 виниловых пластинок.

Первый посмертный релиз XXXTentacion «Skins», вышедший в декабре прошлого года, подвергся жесткой критике слушателей и музыкальных СМИ (к примеру, Pitchfork присвоил ему оценку 3/10, назвав «Skins» бессмысленным и лишенным структуры альбомом).