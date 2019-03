«When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» — слушаем дебютный альбом Billie Eilish

Billie Eilish — 17-летняя певица из Калифорнии, чья дебютная пластинка побила рекорд по предзаказам в Apple Music — в конце марта её ждали 800 тысяч пользователей. В песнях Eilish собрано всё, что так любят подростки — это мрачные истории о конфликте с собой и окружающим миром. В интервью журналу Rolling Stone Billie рассказала, что половина песен на альбоме «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» основана на личном опыте, а другая половина — вымышленные истории. «Мои депрессивные песни часто не нравятся взрослым, они думают, что это плохо. Но я думаю, что видеть у кого-то такие же переживания полезно», — считает Billie. В этом месяце певица выпустила клип на трек «You should see me in a crown» при участии японского художника, работавшего с Канье Уэстом, — Такаси Мураками. Это анимационный ужастик об изгнании на окраине футуристического города.