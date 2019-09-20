Итоги недели: литературные чтения от Oxxxymiron, показания Tekashi и горящий Loqiemean

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Oxxxymiron – #сядьзатекст

После ухода с Booking Machine Oxxxymiron начал делать все более и более неожиданные вещи. Сначала он вернул интерес к онлайн-баттлам, записав заявку на 17-й Независимый, и его примеру последовал каждый третий рэп-артист в России. Теперь Окси устроил перформанс с чтением классической литературы в поддержку политических заключенных.

На протяжении двух часов классиков читали известные актеры вроде Александра Петрова и Александра Паля, а также музыканты: Баста, Леван Горозия и сам Мирон. Они цитировали строчки, которые можно трактовать как политический призыв. В качестве декорации использовалась комната Егора Жукова, которая постепенно превращалась в тюремную камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oxxxymiron (@norimyxxxo) 19 Сен 2019 в 10:59 PDT

Снова суд – на скамье 6ix9ine

Разбирательство по делу участников банды Nine Trey Gangster Bloods, среди которых затесался Tekashi69, перешло в активную фазу. Рэпер, который в прошлом году выпускал хит за хитом, обвиняется в рэкете и других криминальных активностях. При этом суд использует Даниэля как информатора, выуживая у него сведения об участниках группировки, её иерархии и преступлениях.

Самое интересное — отвечая на вопросы суда, Текаши случайно проболтался, что Cardi B и Trippie Redd также имели отношение к банде.

Horus официально выпустил «Рифмономикон»

Микстейп собрал все ранее засвеченные треки Луперкаля, которые по тем или иным причинам не вошли в его предыдущий альбом «Прометей роняет факел». Выпускать подобную компиляцию стало своего рода традицией для Horus, который таким образом проводит черту между альбомами.

Бывший участник Brockhampton выпустил сольный релиз

Амир Вэнн покинул группу из-за скандала, связанного с обвинениями в абьюзе и сексуальном насилии от нескольких девушек. Амир сразу заявил, что не причинял никому физического вреда, а что касается абьюза — пообещал поработать над собой. Brockhampton не нашли другого решения, кроме как мирно разойтись с Амиром.

Вэнн записался на бокс, но не обрел катарсис. Тогда на помощь пришли наркотики – в них также не было ответов. Обращение к вере тоже не помогло. И тут на помощь пришла музыка. «Emmanuel» – шесть новых треков, записанных при участии продюсеров Hit-Boy и Cool & Dre. Осторожно: на альбоме есть лирика, которую можно воспринять как дисс на Brockhampton.

Loqiemean поделился самым горячим клипом года…

Экранизация «Коалко» от режиссерской команды ROHO – записанная одним кадром пробежка горящего Локимина в маске-маскоте дилогии «Повесток». Пока герой в замедленной съемке двигается из пункта А в пункт В, внимание зрителей приковано к деталям, передающим социально-политический месседж трека.

… а Tyler, the Creator – самым романтическим

Тайлер продолжает дразнить поклонников инсинуациями на тему собственной ориентации. По крайней мере, ориентация Игоря — персонажа одноименного альбома — сомнений не вызывает: он всем сердцем влюблен в своего товарища. Именно эта история легла в основу клипа, в котором Тайлер появляется в том же парике, что и в «Earfquake».

Ну а у Gera Pkhat – самое игровое видео

Снятый при участии Boulevard Depo и Yanix клип – эдакая пародия на шутеры вроде Warface и CS:GO, где Pkhat и Depo появляются в виде штурмовиков, а Yanix получает роль снайпера. Смешно, оригинально и уж точно вирусно – то что нужно хорошему клипу в 2019 году.