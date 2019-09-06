Итоги недели: лонгплей от Post Malone, возвращение Mnogoznaal и новые подробности в деле Mac Miller

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Post Malone выпустил новый альбом «Hollywood’s Bleeding»

Третий студийный релиз Остина закрепляет его в статусе одной из главных поп-звезд на планете. Целый год артист провел близко к вершине песенных чартов, при этом лишь изредка выпуская новый материал. Его песни «Wow» и совместная с Swae Lee «Sunflower» незаметно превратились в большие хиты, при этом не собирая вокруг себя такой ажиотаж, как «Old Town Road».

«Hollywood’s Bleeding» вряд ли можно назвать прорывной пластинкой. Наоборот, она даже слегка притормаживает его взлет: это сборник радио-шлягеров и поп-трэп-песен. В них практически нет ничего нового, даже если смотреть в контексте дискографии музыканта. Но есть кое-что, что нельзя пропускать, – совместная песня Остина с Оззи Осборном, иконой рок-музыки и кумиром рэпера.

Oxxxymiron выпустил новую песню-раунд для баттл-площадки

Непродолжительная, но запоминающаяся песня – первый трек Мирона, выпущенный после ухода с Booking Machine. Его вряд ли можно назвать полноценным камбэком, но на него определенно стоит обратить внимание.

Вполне вероятно, что уже в скором времени Окси начнет полномасштабную кампанию перед выпуском нового релиза, но есть версия, что альбом будет выпущен без каких-либо предупреждений, как это было с «Горгородом».

Earthgang наконец-то разразились пластинкой «Mirrorland»

Подопечные Джей Коула уже давно известны фанатам хип-хопа как наследники идеи OutKast – яркого дуэта, в котором одинаково хорошо раскрываются оба участника.

Группа внедряет африканские племенные мотивы в минималистичный трэп, изредка разбавляя свой материал живыми инструментами. Это замечательный альбом, оставшийся без качественной промо-кампании.

Элджей и Анастасия Ивлеева поженились

Новость о свадьбе просочилась в СМИ по чистой случайности: в реестре предпринимателей у Ивлеевой поменялась фамилия на Узенюк (фамилия Элджея). Ждем в обозримом будущем фотографии со свадьбы, ну и конечно же, желаем всего самого лучшего молодым!

Дело Мака Миллера практически закрыто

Полиция задержала человека, продавшего Маку оксикодон с повышенным содержанием фентанила. Вещество стало причиной смерти и другого артиста – Лил Пипа, но в случае Миллера дело усугубилось тем, что он смешал его с алкоголем и кокаином.

Задержанному грозит 20-летний срок. Полиция давно занимается этим делом, и так совпало, что виновника поймали практически к годовщине смерти рэпера.

Mnogoznaal тизерит новую музыку

Бывший участник Dead Dynasty объявил о том, что завел собственный YouTube-канал и планирует заполнить его видеоконтентом уже в ближайшие месяцы. Первым роликом стал видео-тизер клипа на песню «Антигерой», которая рассказывает о событиях, происходивших в жизни Макса в последний год. Полная версия клипа уже доступна.

Следующий альбом Дэнни Брауна выйдет 4 октября

«uknowhatimsayin¿» – новый этап в дискографии Брауна: с помощью этого релиза он хочет вернуть время «великого рэпа». Все биты на альбоме написал Q-Tip (A Tribe Called Quest), которому помогали Jpegmafia, Flying Lotus, Standing on the Corner и Paul White, с которым Дэнни работал над «Atrocity Exhibition».

В этот раз Браун примеряет роль стендап-комика, а это значит, что в альбоме будет много сатиры и ироничных панчей.