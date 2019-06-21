Итоги недели: фрешмены XXL, дебют Lil Nas X, трейлер фильма про XXXTentacion и другие новости

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Lil Nas X наконец-то выпустил дебютный проект

Успех мирового хита «Old Town Road», кажется, был неожиданным не только для слушателей, но и для самого Lil Nas X. Забавная песня про ковбоев, выпущенная с DIY-нарезкой из кадров Red Dead Redemption 2, обрела виральную известность благодаря приложению TikTok. Lil Nas X не по своей воле был втянут в чартовый скандал с неспособностью Billboard точно определить жанр, к которому принадлежит трек. Из ниоткуда появилась поддержка от Билли Рэй Сайруса – кантри-исполнителя и отца Майли Сайрус. А дальше – сами знаете.

«7 EP», дебютный проект артиста, стал интригующей записью не потому что слушатели не знали чего именно от него ждать, а потому что все переживали, чтобы юноша не стал автором всего одного хита, как это произошло с многими предшественниками. К сожалению, таких же мощных треков, как «Old Town Road», на релизе не нашлось, но он все равно способен проявить креативный запал рэпера, благодаря «F9mily» – поп-панк коллаборации с Трэвисом Баркером, или «C7osure», совершенно нетривиальной поп-записи с живыми инструментами.

11 фрэшменов от XXL Каждый год американский журнал XXL публикует свой список самых перспективных исполнителей на хип-хоп сцене. В 2019 году в финальный лист попало 11 имён: Blueface, Comenthazine, Tierra Whack, DaBaby, Lil Mosey, Roddy Rich, YBN Cordae, YK Osiris, Rico Nasty, Megan Thee Stallion и Gunna. Стоит отметить, что некоторые артисты вполне уверенно заявили о себе раньше: DaBaby, Gunna и Blueface уже давно покорили мировые чарты, а Rico Nasty и Tierra Whack попали под прицел авторитетных музыкальных критиков из-за своего таланта. Дима Бамберг – «Вторая Собака» Schokk неоднократно говорил о том, что хочет попробовать себя в чем-то новом. Этим новым и стала гитарная музыка, в каком-то смысле сырая и подъездная, а каком-то – такая близкая для русскоязычного слушателя. Большая часть треков исполнена в духе аутентичного пост-панка, за исключением «На берегу», которую Дмитрий выпустил в двух вариациях: шугейз и new wave. «Вторая Собака» – ода ушедшей юности, сыгранная 38-летним рэп-артистом, которому надоело читать рэп.

Трейлер документального фильма про XXXtentacion и анонс нового альбома В годовщину гибели XXXtentacion семья Джасея выпустила трейлер документального фильма, посвященного умершему музыканту. Этот фильм обещает рассказать о закулисной жизни Экса и показать кем он был на самом деле. Помимо этого, появилась информация о выходе новой посмертной пластинки Джасея. В декабре прошлого года мы услышали первую из них – альбом «Skins», который был сборником песен, восстановленных из демок исполнителя. У неназванного альбома нет даты выхода. Егора Крида обвинили в плагиате песни Джейдена Смита На этой неделе Егор Крид выпустил новую песню «Грехи» – уже второй трек, изданный артистом после ухода c лейбла Black Star. Увы, песня оказалась в центре внимания из-за скандала, связанного с обвинениями в байте песни Джейдена Смита «BLUE». Беспристрастно взглянуть на ситуацию сможет далеко не каждый слушатель. Егора нельзя обвинить в том, что он украл целый трек: отличается мелодия, лирика, местами даже используются другие авторские приёмы, но у песен действительно идентичная структура, похожие стилистические особенности и есть даже сходство в незначительных деталях (и там, и там на фоне звучит механика: в одном треке часы, в другом щелкающая музыкальная шкатулка).





ЛСП обновил звучание песни казахстанской звезды M’Dee M’Dee – автор дилогии альбомов «Алматинский Джаз», представляющей новый срез поп-культуры в русскоязычной музыке. Вместо прямого хаус-бита, казахи используют живые инструменты и вдохновляются олдскульными мотивами и исключительно светлой лирикой. Олег ЛСП уже появлялся на концерте M’Dee, где артисты дуэтом исполнили обновленную версию песни казаха «Весновка». Теперь коллаб получил официальный статус: «Весновка-Ушача» символизирует международный союз, так как трек назван в честь рек, протекающих в Казахстане и Беларуси.





Полный треклист звездного альбома Эда Ширана

В далёком 2011 году, задолго до успеха «Shape of You», рыжеволосый певец записывал треки совместно с самыми яркими звездами британской грайм-сцены. Тот коллаборационный проект был пятым релизом, с которым юноша пытался пробиться на мэйджор-лейбл, и спустя некоторое время его старания действительно увенчались успехом.

Спустя 8 лет Эд решил вспомнить былые годы и анонсировал символический альбом «No.6 Collaborations Project» – условное напоминание самому себе о том, какой ценой он добился своего статуса. Ширан примерил на себя роль хостера, так как на новом альбоме не будет ни одного полностью сольного трека, а общий список приглашенных исполнителей действительно выглядит внушительно.

Трагически погиб французский диджей Филипп Здар

Участник дуэта Cassius стоял у истоков набирающей мировую известность французской электронной музыки, а его вклад в развитие этой музыкальной культуры можно сравнить с влиянием Daft Punk. Большую часть жизни, Филипп Здар занимался продюсированием треков для таких групп, как Franz Ferdinand, Phoenix, Chromeo и многих других.

50-летний музыкант погиб, случайно выпав из окна одного из парижских зданий.

Другие важные события уходящей недели:

— Everthe8 выпустил новый альбом «8th the Human» и поделился со Studio21 своими любимыми песнями

— Старина Gucci Mane выпустил первый релиз в 2019 году под названием «Delusions of Grandeur»

— Вышел дебютный сольный альбом Miyagi

— Nicki Minaj наконец-то дропнула новый трек «Megatron»