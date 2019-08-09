Итоги недели: новый альбом Trippie Redd, клип Truwer и анонс от The Weeknd

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Trippie Redd выпустил альбом с лаконичным названием «!»

Новый альбом Trippie Redd начинается с одноименной песни, спродюсированной самым популярным электронным музыкантом на планете. Diplo отлично задал настроение всему альбому, и рэп-артисту оставалось только развивать заряжающий вайб, иногда отвлекаясь на привычные меланхоличные оды потерянной любви.

Blueface наконец-то созрел для дебютного мини-альбома

В «Dirt Bag» вместились всего 8 композиций, но над ними корпели звезды первой величины, решившие поддержать юного артиста в его начинаниях. Пускай он и не выпустил ничего громче «Thotiana», но оставил впечатления на долгие годы, и всё благодаря своему флоу, заметно выбивающемуся из ритма бита.

Новый клип при участии Кендрика Ламара

SiR, один из последних новичков Top Dawg Entertainment, запомнившийся слушателям мягким калифорнийским соулом, решил выпустить альбом.

Лучшим решением для продвижения новой музыки стало привлечение Кендрика Ламара – главной звезды TDE, чье появление способно вызвать ажиотаж у любой аудитории.

Еще один сингл BROCKHAMPTON в поддержку альбома «GINGER»

Все, что сейчас происходит вокруг BROCKHAMPTON, очень сильно напоминает события двухлетней давности, когда ребята записали три альбома за год. Они выпускают запоминающиеся клипы, активно ведут социальные сети и до последнего умалчивают дату выхода альбома «GINGER».

Тем не менее, до конца августа осталось еще две пятницы, и одна из них должна отметиться релизом.

The Weeknd заявил, что активно работает над альбомом

Уже целый год нас томят слухами о шестом номерном проекте The Weeknd, и по всей видимости, мы находимся на финишной прямой. О самом альбоме не известно абсолютно ничего, кроме странной догадки интернет-пользователей о том, что это может быть самый мрачный альбом певца.

Во-первых, артист снова носит прическу, которая была у него во время выхода легендарной трилогии – именно эти релизы стали его визитной карточкой и превратили в суперзвезду. Во-вторых, ряд СМИ сообщили о том, что Абель в очередной раз расстался со своей возлюбленной, а одиночество всегда было главным двигателем творчества музыканта.

album mode full effect pic.twitter.com/ywnD18kF29 — The Weeknd (@theweeknd) 6 августа 2019 г.

Камбэк недели – смотрим новое видео Truwer

Ещё один мощный удар от Musica36, команды Скриптонита: казахстанский рэп-артист Truwer выпустил новый сингл и клип, в котором примерил на себе обновленный имидж. Несмотря на то, что он и 104-й несколько лет мелькают то тут, то там, они еще не выпустили полноценные сольники – но, кажется, мы близки к этому моменту.

Oxxxymiron рассказал, что пойдет на митинг на проспекте Сахарова

О своем участии в согласованном митинге 10 августа рассказали немало влиятельных людей, и совершенно неожиданно прозвучали слова Оксимирона, для которого это будет первый в жизни митинг.

Ранее появилась информация, что мэрия Москвы запретила выступить на митинге Face, Ic3peak и группе Кровосток.

При этом некоторые исполнители решили выступить по другую сторону баррикад, заявив об участии в официальном фестивале, который пройдет в день митинга. Среди таких артистов и Егор Крид, который хоть и одобрил выбор тех, кто решил выйти на проспект Сахарова, но от своего выступления в парке Горького не отказался.