Итоги недели: новый клип Трэвиса Скотта, свежий альбом Face и анонс от Смоки Мо

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Travis Scott официально завершил эру Astroworld

«Astroworld» — самый успешный альбом Трэвиса, который не только принес ему мировую известность, но и задал тон его дальнейшему творчеству. Сингл «HIGHEST IN THE ROOM» стал первым треком Жака, изданным после выхода пластинки, и в нем музыкант решил расставить все точки над «i».

Во-первых, он собирается выпустить гораздо больше новой музыки уже в ближайшие месяцы. Во-вторых, создает альбом-компиляцию из треков подписантов его собственного лейбла Cactus Jack Records (привет, Sheck Wes). Ну и в-третьих, новинка рассказывает о трудностях в отношениях Трэвиса с Кайли Дженнер – а это довольно горячая тема для таблоидов.

FACE сдержал обещание и выпустил новый альбом

Но, к сожалению, альбом не закрепил успех «Slime». Здесь нет уверенных треков, которые могли бы появиться в топах чартов, и нет экспериментов, как на релизе «Пути неисповедимы», потому что Ивану, скорее всего, не хочется рисковать турами. Вместо этого альбом собрал биографические треки, касающиеся в том числе и детства артиста, яркий пример — «Лабиринт».

Danny Brown представил первый за 3 года лонгплей

Дэнни Браун повзрослел, и вместе с новыми зубами приобрел новый статус: теперь перед нами вдумчивый лирик, а не рэп-панк из Детройта. Над продакшеном альбома «uknowhatimsayin¿» работали легендарный Q-Tip, абстракционист Пол Уайт, Standing On The Corner и Jpegmafia. Благодаря винтажному оформлению и насыщенной лирике Браун стал серьёзным претендентом на звание автора лучшего альбома года.

Смоки Мо показал треклист альбома, который может стать продолжением «Кара-тэ»

Смоки Мо собирается выпустить второй за год альбом и всеми силами подогревает интерес к проекту. Недавно он намекнул, что новый лонгплей может стать преемником культового «Кара-тэ». На альбоме будет 10 треков, однако дата релиза и список гостей пока держатся в тайне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Смоки Мо (@smokymo) 4 Окт 2019 в 3:50 PDT

Mnogoznaal издал собственный комикс

Музыкальная культура и мир комиксов могут пересекаться: это доказали Паша Техник и The Weeknd, а если покопаться, то можно найти как минимум два десятка подобных примеров.

Максим сразу сказал, что в его комиксе «Судный Вечер» не стоит искать глубокий смысл. Это просто поток сознания, красиво оформленный художницей Валерией Арефьевой.

50 Cent анонсировал новый альбом Эминема

Рэпер случайно раскрыл планы Маршалла на выпуск нового лонгплея. Из деталей известно только то, что 50 Cent уже записал куплет для этой пластинки. По всей видимости, новый проект Slim Shady позволит ностальгирующим фанатам услышать то, чего они ждали на «Revival» и «Kamikaze».

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