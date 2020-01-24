Итоги недели: клипы The Weeknd, Манижи, Касты и анонс от Lil Wayne

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Lil Wayne анонсировал новый альбом

Культовый для хип-хопа нулевых рэпер наконец-то объявил дату выхода пластинки «Funeral» — через неделю, 31 января. Пока о самом альбоме практически ничего неизвестно, но с такой скорой датой релиза можно обойтись и без лишней информации. Это первый релиз Lil Wayne с момента выхода «Tha Carter V» в 2018 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 1/31 Публикация от Lil Wayne (@liltunechi) 23 Янв 2020 в 3:18 PST

Manizha выпустила клип, снятый Ладо Кватанией

Если вам понравились воскресные службы Канье Уэста с живым госпел-хором, то песня «VANYA» точно покажется вам знакомой по стилю исполнения. Это очень необычная композиция для нашей сцены — трек не имеет ничего общего с тем, чего мы обычно ждем от хип-хоп артистов, и уж тем более от Манижи. Видеоряд создал Ладо Кватания, удачно подчеркнув камерную атмосферу храма.

The Weeknd экранизировал песню «Blinding Lights»

То ли поп-певец, то ли сбежавший из лечебницы Джокер, The Weeknd показал клип, продолжающий психоделическую сюжетную линию «Heartless». По всей видимости, обе песни войдут в его следующий студийный альбом, дата выхода которого — название и всё остальное — пока остаются неизвестными.

Судмедэксперты назвали официальную причину смерти Juice WRLD

Основываясь на медицинских отчетах, специалисты сошлись во мнении, что причиной смерти музыканта стала передозировка наркотиками, ни в коем случае не самоубийство. Во время полета рэпер принял слишком много обезболивающего вещества, которое в комбинации с другими наркотиками привело его к смерти.

J Hus выпустил новый сольник «Big Conspiracy»

Пока в британском рэпе происходит сражение за трон между Stormzy и крестным отцом грайма Wiley, другие музыканты успевают навести шума и без лишних диссов. Восходящая звезда Pop Smoke появляется на релизе Трэвиса Скотта, Octavian молча дропает трек за треком, а J Hus наконец-то выпускает новый релиз. Его дебютная работа была номинирована на главную британскую премию Mercury Prize в 2017, что очевидно говорит о его таланте.

Вышел грустный клип от группы Каста

Процесс взросления на заканчивается в 20 или 30 лет, он по сути продолжается всю жизнь: человек анализирует свои ошибки, победы и поражения — именно об этом новый клип Касты «Прошел через». Группа в очередной раз закрепила за собой статус едва ли не лучших сторителлеров в игре.

И другие новости прошедшей недели:

— Билли Айлиш выпустила второй клип, в котором она выступила в роли режиссёра;

— Певица Rosalia поделилась новой песней и её экранизацией;

— Электронщик Four Tet выпустит новый альбом в марте;

— Вышел новый трек от главной фрэшвумэн американской хип-хоп сцены Megan Thee Stallion.