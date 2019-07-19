Итоги недели: анонс от Хаски, клип Масла Черного Тмина, альбом Maxo Kream и многое другое

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Beyonce и звездный альбом для «Короля Льва»

Beyonce, озвучившая одного из главных персонажей в ремейке «Короля Льва», решила отметить выход картины Disney новым альбомом, последовав примеру Кендрика Ламара.

Воспринимать новую пластинку Bey как номерной студийный альбом – некорректно. Она скорее напоминает большой коллаборационный релиз, в записи которого поучаствовали близкие друзья Beyonce и артисты, которых она подбирала лично. Эти песни вдохновлены антуражем и событиями «Короля Льва», и над ними действительно поработал серьёзный состав: от Кендрика и JAY-Z до Childish Gambino и 070 Shake.

Спасти рядового Роки, часть 3

Ситуация с арестом гарлемской суперзвезды набирает обороты. Позавчера стало известно о том, что Канье Уэст и Ким Кардашьян обратились к зятю президента США Дональда Трампа с просьбой заняться этим делом, чтобы тот передал их слова непосредственно самому тестю.

Издание TMZ, чьи слова лучше тысячу раз перепроверить, сообщает, что Трамп заинтересовался этим делом и считает Ракима невиновным. Немного позже эту информацию подтвердила Ким Кардашьян, которая не в первый раз проявляет заботу о безопасности американских граждан.

А тем временем, сторона обвинения требует еще минимум неделю до публикации первых результатов предварительного следствия.

Новый сингл GONE.Fludd

На фоне неожиданно появившегося интереса интернет-пользователей к Базе-51, GONE.Fludd выпустил новый трек про инопланетянина в шкуре человека. Совпадение или нет – думайте сами!





Клип Масла Черного Тмина от Игоря Клепнева

После релиза альбома на прошлой неделе Айдын выпустил экранизацию томного трека «Спи, человек», насыщенную нуарной атмосферой и красивыми визуальными приемами. Клип снял фотограф и режиссер Игорь Клепнев, которого вы можете знать по видео «Поэма о родине» Хаски и многим фотографиям, сделанным им для обложек релизов и глянцевых журналов.

К слову о Хаски – альбом будет скоро

Неожиданно о себе заявил Дима Хаски, анонсировав релиз без даты выхода и много нового материала в ближайшие сроки.

«Если честно, последние год-полтора мне не очень интересна была музыка, я занимался разнообразной билибердой и искал приключений. Теперь я снова в строю и пишу материал. Надеюсь, моей увлеченности хватит на альбом, но поскольку его идея довольно мегаломаническая и песни даются мне не так легко, как когда-то, альбом этот выйдет не сегодня и не завтра».

Также артист добавил, что ему нравится проводить время с юными коллегами, и что в скором времени появится много коллабораций и видеоработ.

Угрюмость Хьюстона в новом релизе Maxo Kream

В 2019 году зарубежная хип-хоп сцена не радует слушателей таким же огромным количеством альбомов, как прошлый или даже позапрошлый год. И пока в мейнстриме происходит какая-то засуха, то из верхушки андерграунда выныривают достойные релизы, которые обычно привлекают внимание критиков и ценителей «трушного» рэпа.

Исключением на стал второй альбом Maxo Cream – рефлексивный и местами темный рассказ о себе, семье и честности.

Chance The Rapper объявил детали дебютного альбома

Успешный рэпер-миллионер без дебютного альбома – звучит как фантастика, но речь идет о Chance The Rapper. Ранее он выпускал только микстейпы, и именно он превратил этот тип дистрибуции музыки в нечто большее, чем просто бесплатный релиз. Именно с его подачи микстейпы стали полноправными кандидатами на включение в шорт-лист «Грэмми».

Но как можно обходиться столько лет без альбома? Уже в следующую пятницу Чано выпустит дебютный «The Big Day» – ниже можете увидеть его обложку.

Мама Lil Peep анонсировала новый альбом сына

После смерти Густава осенью 2017 года, за его наследие стали нести ответ близкие друзья и родная мама. Мы слушали его посмертный альбом, слушали совместную песню с XXXtentacion, которой могло бы и не быть, и знаем, что у iLoveMakonnen есть материал для целого микстейпа с Lil Peep. Теперь, новость принесла и мама умершего исполнителя, объявив что скоро выйдет его новая пластинка при участии его самых близких товарищей.