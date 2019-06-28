Итоги недели: свежий материал Скриптонита, возвращение легенд Freddie Gibbs & Madlib и другие новости

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Макси-сингл от Скриптонита

В прошлом году, после выпуска трека «Мультибрендовый», Скриптонит рассказал на шоу Басты GAZLIVE, что с рэпом он не завязал и тем более, он хочет собрать неизданный материал в полноценный мини-альбом. В 2019 он релизнул дебютный EP Gruppa Skryptonite «Solitude», и помимо этого эпизодически выходили коллаборации Адиля с разными исполнителями в рамках нового творческого объединения Musica36.

В полночь пятницы, вышел двойной сингл «Замерз», состоящий из одноименной песни и другого ауттейка с названием «Погрейся». В записи «Замерз» поучаствовал Andy Panda, более известный слушателям, как Эндшпиль, а самые внимательные отметили, что этот трек можно было услышать в начале осеннего клипа «Мультибрендовый».









Freddie Gibbs & Madlib – Bandana

Madlib – легендарный продюсер и соавтор культового для хип-хоп-культуры альбома «Madvillainy». Фрэдди Гиббс – 37-летний рэпер, на чьем счету всего четыре сольных альбома. Артисты и порознь вызывают бурную реакцию, но вместе они образуют крепкий союз, который уже доказал свой профессионализм альбомом «Piñata».

Как можно было догадаться, «Bandana» стал прямым продолжением релиза 2014 года, а значит там есть скрупулезно подобранные ретро-сэмплы, мягкие олдскульные инструменталы и концентрированный речитатив Гиббса.

О других знаковых для 10-х союзах между рэпером и продюсером можете прочесть в нашей статье.

Сингл Масла Черного Тмина

Амбициозный казахстанский артист Масло Черного Тмина выпустит свой дебютный альбом уже через две недели – получасовой «Kensshi» будет содержать 13 треков без гостевых куплетов. «Вьюга меня замела» — уже второй сингл от Айдына, и на этот раз раскрывается его любовь к живым инструментам и блюзу. Уже можно сложить примерное представление о дебютнике молодого музыканта.





Возвращение Rich Brian

Участник творческого объединения 88rising, на который в том числе подписаны его друзья Higher Brothers и Joji, выпустил первый сингл из нового студийного альбома «The Sailor», ожидаемого 26 июля.

Трек вдохновлен соул-музыкой и создан музыкантом Bekon, который два года назад поучаствовал в записи 8 из 14 треков на альбоме Кендрика «DAMN.».

Умер 18-летний продюсер Hella Sketchy

Интернет прощается с 18-летним продюсером из Техаса, успевшим за свою короткую жизнь поработать с большим количеством рэп-артистов, начиная от Lil Tracy, заканчивая нашим соотечественником FACE. Для Фейса он написал музыку к знаковому EP «Playboy».

Причина смерти – передозировка наркотиками. Парень пробыл в коме две недели и умер в ночь на пятницу.

Анонс нового EP от Face

А что касается Ивана Дремина, то он сообщил, что работает над новым мини-альбомом «Заметки». Если релиз выйдет в ближайшее время, то это будет второй дроп от FACE за последние полгода. Не исключено, что EP будет состоять из песен, невошедших в альбом «SLIME», одну из его лучших работ.