Итоги недели: свежий материал Скриптонита, возвращение легенд Freddie Gibbs & Madlib и другие новости

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить
Текст: Александр Куликовский
Макси-сингл от Скриптонита
В прошлом году, после выпуска трека «Мультибрендовый», Скриптонит рассказал на шоу Басты GAZLIVE, что с рэпом он не завязал и тем более, он хочет собрать неизданный материал в полноценный мини-альбом. В 2019 он релизнул дебютный EP Gruppa Skryptonite «Solitude», и помимо этого эпизодически выходили коллаборации Адиля с разными исполнителями в рамках нового творческого объединения Musica36.
В полночь пятницы, вышел двойной сингл «Замерз», состоящий из одноименной песни и другого ауттейка с названием «Погрейся». В записи «Замерз» поучаствовал Andy Panda, более известный слушателям, как Эндшпиль, а самые внимательные отметили, что этот трек можно было услышать в начале осеннего клипа «Мультибрендовый».
Freddie Gibbs & Madlib – Bandana
Madlib – легендарный продюсер и соавтор культового для хип-хоп-культуры альбома «Madvillainy». Фрэдди Гиббс – 37-летний рэпер, на чьем счету всего четыре сольных альбома. Артисты и порознь вызывают бурную реакцию, но вместе они образуют крепкий союз, который уже доказал свой профессионализм альбомом «Piñata».
Как можно было догадаться, «Bandana» стал прямым продолжением релиза 2014 года, а значит там есть скрупулезно подобранные ретро-сэмплы, мягкие олдскульные инструменталы и концентрированный речитатив Гиббса.
О других знаковых для 10-х союзах между рэпером и продюсером можете прочесть в нашей статье.
Сингл Масла Черного Тмина
Амбициозный казахстанский артист Масло Черного Тмина выпустит свой дебютный альбом уже через две недели – получасовой «Kensshi» будет содержать 13 треков без гостевых куплетов. «Вьюга меня замела» — уже второй сингл от Айдына, и на этот раз раскрывается его любовь к живым инструментам и блюзу. Уже можно сложить примерное представление о дебютнике молодого музыканта.
Возвращение Rich Brian
Участник творческого объединения 88rising, на который в том числе подписаны его друзья Higher Brothers и Joji, выпустил первый сингл из нового студийного альбома «The Sailor», ожидаемого 26 июля.
Трек вдохновлен соул-музыкой и создан музыкантом Bekon, который два года назад поучаствовал в записи 8 из 14 треков на альбоме Кендрика «DAMN.».
Умер 18-летний продюсер Hella Sketchy
Интернет прощается с 18-летним продюсером из Техаса, успевшим за свою короткую жизнь поработать с большим количеством рэп-артистов, начиная от Lil Tracy, заканчивая нашим соотечественником FACE. Для Фейса он написал музыку к знаковому EP «Playboy».
Причина смерти – передозировка наркотиками. Парень пробыл в коме две недели и умер в ночь на пятницу.
Анонс нового EP от Face
А что касается Ивана Дремина, то он сообщил, что работает над новым мини-альбомом «Заметки». Если релиз выйдет в ближайшее время, то это будет второй дроп от FACE за последние полгода. Не исключено, что EP будет состоять из песен, невошедших в альбом «SLIME», одну из его лучших работ.
ЗАМЕТКИ (EP)
скоро
— FACE (@faceislove) 27 июня 2019 г.
Chance The Rapper перенес микстейпы в стриминг
Сегодня утром Chance The Rapper открыл предзаказ на предстоящий полноформатный альбом, и решил отметить это дело ещё одним важным решением. Теперь его микстейпы «10Day» и «Acid Rap» официально можно послушать на стриминговых площадках. Артист очистил все нужные сэмплы и загрузил каждый релиз на все платформы.
Новый альбом чикагского рэпера ожидается в июле.
Поучительная драма в новом клипе ScHoolboy Q
Очередная экранизация песни с альбома «CrasH Talk» получилась куда более глубокой, чем может показаться с первого взгляда. Немой долгий дубль показал вполне естественную сцену убийства в одном из криминальных районов Лос-Анджелеса. Если бы не одно «но» – клип сопровождается цитатой Ганди «Око за око и весь мир станет слепым». Каждый должен осмыслить это по-своему.
Другие важные события уходящей недели:
- Звездный альбом Mustard – есть куплеты от A$AP Rocky, Playboi Carti, Young Thug, Nipsey Hussle и других
- Луна выпустила песню «Сила стона»
- Azealia Banks искала продюсера в Москве, а нашла Miyagi & Эндшпиль, с которыми записала совместный трек
- Юрий Дудь пообщался с группой ГРОТ
- Новая «Вписка» с Loqiemean – очень личное интервью с автором «С.Э.А»
- Том Йорк из Radiohead выпустил новый сольный альбом с экранизацией на Netflix