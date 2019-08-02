Итоги недели: баскетбольный клип Скриптонита, международный коллаб Рамиреса и новый EP ЛАУД

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Скриптонит выпустил самый баскетбольный клип года

Экранизация «3×3» получилась как минимум самой необычной в видеографии Адиля. Если первые два клипа проекта Gruppa Skryptonite содержали в себе некую абстрактную идею, выраженную через роковую женщину, то новое видео построено на вымышленных образах, которые примерили на себя сами артисты.

104-й играет в приставку и выглядит как сын Майкла из Grand Theft Auto V, T-Fest остается самим собой (хотя в тизере он был тренером команды), а Скриптонит оживляет образ звездного спортсмена.

Сборник-сюрприз с неизданными треками Дрейка

Дрейк неожиданно поделился со своими слушателями коллекцией слитых треков, до сегодняшнего дня существовавших в сети только на пиратских площадках. Теперь песни вошли в полноценный релиз-сборник, который не стыдно включить, учитывая особенно огромную фан-базу раннего творчества канадца.

Если прошлогодний «Scorpion» вряд ли мог угодить всем слушателям, то у сборника «Care Package» гораздо больше шансов оставить самые что ни на есть приятные впечатления.

BROCKHAMPTON выпустили первый сингл с альбома «GINGER»

Пока сама пластинка остается без даты релиза, коллектив, ныне базирующийся в LA, выпускает первую песню из треклиста. И на этот раз лид-сингл не дает понять, каким будет грядущий альбом – уж слишком размыто звучит песня.

Вместе с треком вышло и видео, в котором камера расположена на земле, а все происходящее снято в черно-белых тонах.

ЛАУД задают тон последнему летнему месяцу новым EP

Всего пять зажигательных танцевальных треков с куплетами от участника Booking Machine — Tveth — и одного из главных новичков 2019 – MC Сенечки. Пока хаус-рэп в мейнстримном представлении продолжает оккупировать чарты стриминговых платформ, истинный хип-хаус звучит парадоксально свежо, нужно больше таких песен.

Сразу два панк-гимна от Димы Бамберга

Песни «нового» рок-героя на российской гитарной сцене звучат еще более винтажно, чем целый альбом, выпущенный артистом в июне. Schokk уверенно чувствует себя на на живых инструменталах, предпочитая громкий крик и жесткие строчки агрессивному речитативу.

RAM выпустил совместный трек с Dope D.O.D.

Голландская группа Dope D.O.D давно пользуется спросом у российских слушателей благодаря своему электризированному звучанию, временами напоминающему творчество The Prodigy. Коллаборация с Грязным Рамиресом была лишь вопросом времени, и как написал сам RAM: «Спустя почти 5 лет это случилось!». Теперь ломанное «privet chuvaki» можно услышать не только на концертах голландцев.

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